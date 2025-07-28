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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子在夏令營放電 晚上更好睡？營養師：要這樣

2025/07/28 09:26

不少家長會將孩子送去夏令營，幫孩子創造視野，也讓自己輕鬆點。然營養師賴妍臣則針對日照時間提出建議。（圖取自freepik）

不少家長會將孩子送去夏令營，幫孩子創造視野，也讓自己輕鬆點。然營養師賴妍臣則針對日照時間提出建議。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在暑假期間，各地皆會舉辦夏令營；特別是都會地區，由於雙薪家庭須帶小孩，讓孩子在夏令營玩耍，可說是能讓家長喘口氣的方式之一。然營養師賴妍臣提醒，少數營隊因場地、內容等因素，雖學到了知識，卻可能因為缺乏維生素D，影響專注力、睡眠；賴妍臣同時提出解決方案。

營養師賴妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」說明，這些夏令營，孩子可能正在缺乏維生素D。每到暑假，爸媽最開心的就是： 「孩子白天體力耗光光、晚上秒睡覺、還能學新東西，根本三贏！」然部分夏令營看起來熱血澎湃，實際上卻是「維生素D缺乏危機營」。

賴妍臣提醒，關鍵不是動不動，而是「曬不曬」。維生素D主要靠皮膚經紫外線（UVB）照射合成，然若是「太常待在室內、大量使用防曬、陽光時段錯誤」3因素疊加，將造成身體根本合不出來。且維生素D的食物攝取佔比低，天然食物中含量少。

解析容易讓孩子缺維生素D的夏令營類型：

●室內STEAM科技營：冷氣房裡寫程式、做實驗，一整天沒接觸太陽光。

●室內游泳或潛水營：多在清晨、傍晚或室內泳池進行，紫外線不足。

●棋藝、閱讀、烘焙營：全程室內靜態活動，缺乏任何戶外時間。

●舞蹈、音樂營：密閉空間練習、曬不到自然光。

●露營類但全程高防曬：雖然在戶外，但過度遮陽、防曬乳擦好擦滿。

哪些夏令營比較不會缺維生素D呢？賴妍臣分析：

●戶外探索／生態營：整天在森林、公園、農場活動，自然曬足太陽。

●騎單車／滑板營：活動範圍廣，日曬量足、動得多。

●足球／棒球／田徑營：晚上前回家，大多在上午陽光足夠時訓練。

●親子戶外靜心營：即使是靜態，也在戶外進行，給孩子放鬆又曝曬的機會。

賴妍臣提醒，活動要安排在上午10點前或下午3點後更安全，避免烈日曝曬。根據多篇兒童研究，維生素 D 缺乏對兒童的研究實證與影響：

1. 睡眠品質與時長下降

●研究形式：兒童隊列與系統性回顧

●受試對象：6–14歲兒童，另含多篇研究（9367位孩童）

●結果：維生素 D <20 ng="" ml="" meta="" 1="" 5="" p="">

睡眠差會影響注意力、自我調控、記憶力的發展。

2. 認知功能與 ADHD 行為表現

●研究形式：臨床觀察與 RCT。

●對象：ADHD 兒童及健康青少年。

●結果：低維生素 D 與 ADHD、焦躁、學習力下降有關；補充 2000 IU/d D3 （為上限攝取量），可改善 ADHD 行為、注意力與情緒控制

3. 腦部發育與神經認知

●研究形式：回顧 RCT 補充 D 對認知功能（記憶、注意力等）影響。

●對象：健康成人及非運動員。

●結果：補充 400–600 IU/day 可提升注意力、語文記憶與執行功能；D 受體存在於大腦（如海馬體），可調節神經傳導。

維生素D補充方式（根據AAP建議）：各年齡層每日建議攝取量（IU）：嬰幼兒（<1歲）400 IU／天（需額外補充）；1歲以上600–1000 IU／天。

賴妍臣建議，透過尼羅吳郭魚、蝦米、魩仔魚、雞蛋、維他命D滴劑／咀嚼錠來補充維生素D；並且每天15–30分鐘，手臂與腿部曝曬陽光，無防曬阻擋。

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