健康網》夏日「藥」小心！ 5藥物恐提高中暑風險

食藥署說，全台氣溫持續飆高，中暑風險也隨之升高，但其實除氣候之外，也須留心5大常見藥品可能會增加中暑風險；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日頭赤炎炎，全台氣溫持續飆高，午後陣雨頻繁，在濕熱的環境下人體散熱效率下降，中暑風險也隨之升高，但您知道嗎？部分藥品也可能會增加中暑風險！食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒您，以下五大類藥品要特別注意！

1.降血壓藥：如利尿劑，會增加體內水分排除速度，易導致脫水；另如乙型交感神經阻斷劑（β-blockers），則可能減慢心跳及血流速度，不利體熱散發。

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2.抗憂鬱藥：如三環抗憂鬱劑（TCAs），會減少流汗反應，進一步影響體溫調節。

3.抗過敏藥：如抗組織胺類藥品，亦會抑制排汗功能，讓身體難以有效散熱。

4.抗精神病藥：可能會抑制汗腺分泌、降低口渴感，不僅影響身體降溫，還可能導致水分攝取不足。

5.甲狀腺素補充劑：會促進新陳代謝，增加體內產熱增加，導致體溫升高。

食藥署指出，除抗憂鬱、過敏藥等藥物外，常見降血壓藥也可能導致增加體內水分排除速度、減慢心跳及血流速度，易致脫水、不利散熱；情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署說，這五類藥品使用者，特別是長者、幼童、糖尿病患及心血管疾病患者，均屬中暑的高風險族群，更應提高警覺，並於日常生活中，做好以下防範措施：

●適時補充水分及電解質。

●外出時可穿著淺色寬鬆衣物。

●注意遮陽及防曬。

●切勿自行停藥或調整劑量，以免延誤治療時程。

●如果有任何用藥疑問，請諮詢醫師或藥師，確保用藥安全無虞。

此外，食藥署表示，即使非高風險族群，也有可能在炎熱氣候中出現中暑症狀，如頭暈、噁心、心跳加速；肌肉痛、肌肉痙攣、體溫升高；多汗後轉為皮膚乾燥變紅等，請儘速至陰涼處休息降溫，並尋求醫藥專業人員協助，讓食藥署與您共同守護安全用藥與夏日健康，遠離中暑威脅！

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1036期

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