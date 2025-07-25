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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子沉默不說學校事？ 心理師教4方法助攻面對人際壓力

2025/07/25 20:29

心理師指出，國小階段的孩子，還在摸索如何與人相處、劃界與交心，這時家長可以同理並釐清事件、引導孩子理解自己的人際關係、練習建立界線、練習合理表達拒絕來幫助孩子。（圖取自freepik）

心理師指出，國小階段的孩子，還在摸索如何與人相處、劃界與交心，這時家長可以同理並釐清事件、引導孩子理解自己的人際關係、練習建立界線、練習合理表達拒絕來幫助孩子。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子說出「我不跟你好了」時，或許令人心疼，但這至少是情緒的出口。台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新分享，更多時候，孩子選擇沉默，不再談論學校與朋友的事，可能正經歷著更隱微的人際壓力與排擠。國小階段的孩子，還在摸索如何與人相處、劃界與交心，這時家長可以同理並釐清事件、引導孩子理解自己的人際關係、練習建立界線、練習合理表達拒絕來幫助孩子。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，國小階段的人際關係，真實而脆弱。孩子不一定懂怎麼處理衝突，常用「誰不跟誰玩」劃分陣營，也可能因為怕被孤立，勉強自己配合。這時，比起責怪或說「別想太多」，更重要的是陪他釐清感覺，學會表達與尊重自己。

黃閎新分享可以這樣開始對話的4個模板：

1. 同理情緒與釐清事件：如「你今天看起來心情不太好，是不是學校有發生什麼？」

2. 引導孩子理解自己的人際關係：聚焦在真正信任的朋友身上，不用期待讓所有同學喜歡自己。「你最喜歡跟誰玩？跟他玩起來會很輕鬆還是有點緊張？」

3. 練習建立界線：「如果有人說不要跟某某人玩，你可以說：『那是你跟他吵架，不是我跟他吵。』」

4. 練習合理表達拒絕：「你也可以說：『我不喜歡你這樣講/這樣做，可以不要這樣嗎？』」

黃閎新提醒，孩子不需要每次都做對，但他需要有人陪著練習。從認識自己的感覺，說出自己的想法，到學會尊重自己、拒絕不舒服的關係。當他知道這些事情可以討論，也可以有選擇，他才會真的相信：「覺得被欺負或怪怪的時候，我是有能力保護自己的。」

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