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健康網》天熱容易拉肚子？ 飲食小心「3雷區」

2025/07/27 14:01

醫師指出，夏季潮溼高溫，細菌繁殖快，冰涼食物如路邊水果拼盤等，往往因冷藏不足，容易遭污染，也導致易出現食物中毒的腹瀉輕症；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，夏季潮溼高溫，細菌繁殖快，冰涼食物如路邊水果拼盤等，往往因冷藏不足，容易遭污染，也導致易出現食物中毒的腹瀉輕症；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明覺得沒吃壞東西，怎麼肚子老是咕嚕叫，常跑廁所讓你好不尷尬？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，夏季潮溼高溫，細菌繁殖快，食物中毒的隱形危機易作祟，因此也是腹瀉高峰期。日常生活中常見雷區，包括：冰涼食物易污染；家中食物保存盲點；醬料、木耳等食材存放或處理不當等危險行為，均易造成細菌繁殖，導致出現食物中毒的腹瀉輕症，也是夏天容易拉肚子的原因。

為什麼夏天是腹瀉高峰期？黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，因高溫潮濕環境是細菌繁殖的天堂，尤其是攝氏32.2到43.3度，細菌繁殖最快，加上濕度高，食物表面更易孳生細菌，常見包括大腸桿菌、沙門氏桿菌等，均易迅速繁殖。此外，據研究顯示，5–10月是食物中毒高峰期，食物中毒症狀未必劇烈，卻常以腹瀉輕症出現。

黃軒進一步提及，想要防範腹瀉等情況發生，日常生活須留意以下常見3大雷區：

冰涼食物的陷阱：路邊水果拼盤、沙拉、冰塊等往往冷藏不足，容易遭污染。

居家食物保存盲點：食物常溫放置超過2小時不安全，高溫下甚至不應超過1小時。另，食材看似乾淨但未注意細節，細菌也易繁殖。

醫師表示，夏日氣溫高，食物常溫放置超過2小時不安全，高溫下甚至不應超過1小時；另食材看似乾淨但未注意細節，細菌也易繁殖；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，夏日氣溫高，食物常溫放置超過2小時不安全，高溫下甚至不應超過1小時；另食材看似乾淨但未注意細節，細菌也易繁殖；情境照。（圖取自freepik）

隱藏危險行為：醬料高溫存放、木耳或腐竹浸泡太久、剩飯未及時冷藏、砧板與刀具未分生熟使用、肉類常溫解凍、發霉水果只切掉壞處繼續吃。

此外，黃軒說明，預防夏日腹瀉的聰明做法，包括：剩菜剩飯迅速冰起來，不超過1小時；食物加熱一定要「熱透」；冷飲冷食應選信譽良好的店家購買，腸胃不適時應暫停食用；選擇完整的水果，不買切好的果拼；解凍和泡發食材放冰箱冷藏慢慢進行退冰，而不在室溫下進行退冰。

黃軒提醒，食物看起來沒壞不代表安全，這次吃了沒事，不代表下次也安全。多注意細節、科學防護，才能讓腸胃在夏天穩如泰山！

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