彰化「催生」好神！「婚後孕前健檢」助近2千夫妻安心生

縣府每年自編經費推動婚後孕前健檢計畫，期盼透過免費檢驗與補助減輕負擔，也為下一代健康把關。（彰化衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕這招「催生」受歡迎！少子化衝擊大，彰化縣政府3年前推出「婚後孕前健康檢查補助」，希望幫助夫妻在懷孕前了解彼此的健康狀況，安心生孩子，包含抽血、尿液共11項免費檢測，連健保沒納入的脊髓性肌肉萎縮症（SMA）篩檢也提供1000元補助。SMA為隱性遺傳疾病，夫妻雙方只要一方受檢正常就能安心，一生僅須檢測1次。

衛生局表示，補助不限年齡，只要是設籍彰化、已婚且還沒生第一胎的夫妻都能受惠，首年受檢人數200多人，去年近千人，今年截至目前已有577人，接近2000人接受檢查，讓不少夫妻在備孕前多了一份保障，整體反應不錯，政策將會持續。

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免費檢驗項目包含抽血、驗尿、愛滋病、梅毒、德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺功能、子宮頸抹片、糖化血色素、飯前血糖等共11項，只要夫妻一方設籍彰化縣，符合條件就可預約。（彰化衛生局提供）

檢查包含抽血、驗尿、愛滋病、梅毒、德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺功能、子宮頸抹片、糖化血色素、飯前血糖等共11項，夫妻雙方都能檢查。其中，SMA是一種新生兒死亡率很高的遺傳病，會漸進式肌肉無力、癱瘓與肌肉萎縮，甚至導致死亡，篩檢自費2000至2500元，縣府補助1000元，減輕負擔。

衛生局表示，不少夫妻是第1次知道自己有哪些潛在的健康問題，藉由檢查及早接受治療，也有人確認身體狀況良好後安心懷孕，對提升懷孕信心與寶寶健康都有幫助。

只要夫妻其中一人設籍彰化、符合條件上衛生局官網查詢合作醫療院所，預約後攜帶雙方身分證與健保卡前往即可。縣府每年編列200多萬元預算推動這項計畫，期盼透過補助減輕負擔，也為下一代健康把關。

彰化縣政府從2023年8月起推出「婚後孕前健康檢查補助」，希望幫助新婚夫妻在懷孕前了解彼此的健康狀況，安心生孩子。（彰化衛生局提供）

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