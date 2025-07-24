男性避孕藥大突破 非荷爾蒙新藥通過人體安全試驗

全球首款非荷爾蒙男性口服避孕藥「YCT-529」通過首次人體安全試驗；圖為情境照，圖中人物及藥物與本文無關。（圖擷取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一款實驗性、無荷爾蒙的男性口服避孕藥「YCT-529」，已成功通過首項人體安全性試驗，為男性避孕手段帶來革命性曙光。根據科學新聞網站《Live Science》報導，這款藥物可在不干擾荷爾蒙的情況下，暫時性中止精子的生成，若進一步試驗成功，將成為全球首款同類藥物。

這項研究已刊登於醫學期刊《通訊醫學》（Communications Medicine），首輪試驗目的是評估藥物是否能在體內達到有效濃度，並觀察是否引發重大副作用，包括心律異常、荷爾蒙失衡、發炎反應、情緒波動或性功能改變。結果顯示，在所有劑量與給藥條件下，皆未出現任何顯著不良反應，為後續更大規模的安全性與有效性試驗奠定基礎。

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「YCT-529」的作用機制，是透過阻斷一種名為「視黃酸受體α」（retinoic acid receptor alpha）的蛋白質，該受體在精子生成與成熟過程中扮演關鍵角色。正常情況下，該受體會與維生素A代謝物結合，啟動精子形成的連鎖反應；而YCT-529則像是一把「假鑰匙」，優先佔據鎖孔，從而中斷這一過程。

在先前的動物實驗中，此藥物展現出高度有效且可逆的避孕效果。在雄性小鼠試驗中，其避孕成功率高達99%，並可在停藥後約4至6週內恢復生育能力。靈長類動物試驗亦顯示類似結果，為本次人體臨床試驗提供了關鍵基礎。

目前男性的可逆避孕選項仍僅限於保險套。若「YCT-529」最終獲批，將改寫避孕科技版圖。美國明尼蘇達大學藥學院教授喬治（Gunda Georg）表示：「一顆安全且有效的男性避孕藥，將讓家庭計畫責任更加公平，並賦予男性真正的生育自主權。」

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