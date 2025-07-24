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健康網》女人最愛這款男人！研究：非愈壯愈好 體脂「這區間」最吸引

2025/07/24 15:04

研究指出，對大部分男性來說，體脂維持在13–16%，是既健康又具吸引力的身形；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，對大部分男性來說，體脂維持在13–16%，是既健康又具吸引力的身形；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性在鍛鍊時會特別追求低體脂，以彰顯自己的肌肉線條。恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文引述國外研究指出，對大部分男性來說，體脂維持在13–16%，是既健康又具吸引力的身形。

王思恒分享，該研究使用了中國、立陶宛和英國等3個國家一系列共15張的軟組織雙能X射線吸收儀（DXA）影像，分析了男性肩腰比（SWR）、肥胖（體脂百分比及BMI）和身體吸引力評級之間的關係。

研究指出，男性吸引力最大化的BMI應該在23.2和24.8左右、肩腰比（肩寬÷腰圍）落在1.57 左右；而對多數男性而言，體脂控制在13–16%，並保有適度肌肉量，不僅健康，又具有吸引力。

最後，王思恒提醒，健康與吸引力的最佳體脂並非最低，而是適度偏低。像健美運動所追求的極低體脂，也未必是最健康的體型，更不一定是一般人眼中最好看的體型，健康無傷病的練到老最重要。

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