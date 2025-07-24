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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

南市連鎖餐飲業者疑食物中毒 多人腹瀉！檢驗結果出爐

2025/07/24 14:06

南市衛生局公布檢驗結果，指疑似食物中毒案與連鎖餐飲店聚餐無明確因果關係。（資料照）

南市衛生局公布檢驗結果，指疑似食物中毒案與連鎖餐飲店聚餐無明確因果關係。（資料照）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市衛生局今（2025）年7月15日接獲醫院通報，有民眾於南市某連鎖餐飲業者用餐後，出現腹瀉等腸胃不適症狀，疑似食物中毒事件。南市衛生局今（24）天公布檢驗結果表示，依據流行病學調查、檢出病原的潛伏期、個案發病時間、檢驗結果等綜合研判，本案與連鎖餐飲店聚餐無明確因果關係。

南市衛生局表示， 本案初步調查共食項目為煎干貝、蛤蜊湯及西瓜汁。該局接獲通報後前往稽查，查核現場作業環境並啟動調查機制，採檢個案及廚工檢體送疾病管制署實驗室進行檢驗；後續個案自行就醫，醫療院所也依腹瀉症狀進行檢驗。

檢驗結果顯示，其中4名同住家人檢出輪狀病毒，另1名友人則檢出仙人掌桿菌，8名廚工檢體細菌及病毒檢驗為陰性；另案發當日也隨即派員前往餐飲業者場所查核現場作業環境尚符合GHP規定，食物部分則無食餘可供採檢。截至目前並無新增個案或其他民眾通報不適情形。

衛生局說，預防輪狀病毒與細菌性腸胃炎，應落實良好個人衛生習慣，包括飯前便後以肥皂勤洗手，食材應徹底清洗並充分加熱，避免食用未煮熟的食物與生飲水。同時呼籲民眾如有腹瀉、嘔吐等症狀，應儘速就醫並留意補充水分。

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