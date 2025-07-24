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喝咖啡當心！德研究：咖啡因恐削弱抗生素藥效

2025/07/24 12:15

一杯尋常的咖啡，其內含的咖啡因，可能在人體內引發一連串意想不到的生化反應，進而影響抗生素對抗細菌的成敗；示意圖。（圖取自freepik）

一杯尋常的咖啡，其內含的咖啡因，可能在人體內引發一連串意想不到的生化反應，進而影響抗生素對抗細菌的成敗；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕您每天喝的咖啡，可能正在削弱抗生素的藥效。根據科學新聞網站《phys.org》23日報導，德國圖賓根大學與符茲堡大學的研究團隊最新發現，咖啡因等常見飲食成分，會影響大腸桿菌（E. coli）等細菌對抗生素的吸收能力，導致藥效下降。

這項研究由布羅查多教授（Prof. Ana Rita Brochado）領導，研究成果已發表於《公共科學圖書館・生物學》（PLOS Biology）期刊。研究團隊系統性地分析了94種物質對細菌反應的影響，涵蓋抗生素、處方藥與日常食材。他們發現，大腸桿菌會根據環境刺激，啟動一連串基因調控機制，改變細胞膜上的運輸蛋白結構，進而影響抗生素的進出效率。

研究第一作者、博士生賓斯菲爾德（Christoph Binsfeld）指出，咖啡因會啟動名為「Rob」的基因調節因子，引發一連串變化，導致大腸桿菌減少對環丙沙星（ciprofloxacin）等抗生素的吸收。這使抗生素無法順利進入細菌細胞內，進而降低療效，產生所謂的「拮抗作用」。

這類由環境與基因調控造成的「低水平抗藥性」，不同於傳統抗藥性基因突變，但可能同樣對治療結果造成影響。值得注意的是，這項現象並未在與大腸桿菌相近的沙門氏菌（Salmonella enterica）中出現，顯示不同細菌對相同飲食成分可能有截然不同的反應。

研究團隊強調，這類日常飲食與藥物交互作用的基礎研究，有助於更全面理解抗藥性的形成機制。布羅查多教授指出，未來在規劃抗生素療程時，或許應納入飲食成分的考量，以避免藥效意外被削弱。

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