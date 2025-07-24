飯店有愛心！週三公益日 下半年挺東山偏鄉失智長輩

台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳的每週三用餐捐款公益優惠日活動，今年下半年將資助台南東山區偏鄉的失智長輩。（台糖長榮酒店提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台糖長榮酒店持續回饋社會、支持公益不遺餘力，從2007年起透過「吃遍天下自助餐廳」每週三舉辦公益日活動，籌募善款支持各類弱勢公益團體。2025年上半年累計善款近14萬元，全數捐助陽光社會福利基金會，協助顏面損傷朋友身心重建。

2025年下半年，台糖長榮酒店希望將溫暖與支持帶給更多需要照顧的家庭，從7月起推出「週三公益日─長青寶照顧好，生活安心沒煩惱」活動，與社團法人台南市社區照顧協會攜手，將愛心送往較偏遠的東山區服務據點「長樂學堂」，為失智長輩打造健全的日照環境，開闢1條有愛、有力、受關懷的復能之路。

請繼續往下閱讀...

台灣已邁入高齡社會，據衛福部調查，我國目前65歲以上長者有近8%失智、總人數高達35萬人，這些長輩因日漸喪失生活自主能力，不論是記憶或語言能力退化，甚至無法辨別方向，也讓照顧者家庭長期飽受身心和經濟壓力之苦。台糖長榮酒店看到這個困境，因此將提供失智長輩日常照護、備餐、送餐及各項治療、認知訓練等課程的「長樂學堂」，列為今年下半年的支助對象，支援長者每日交通接送和課程開發等所需經費，減輕家庭照護壓力。

飯店表示，即日起至2025年底，自助餐廳於每週三推出公益日優惠價，用餐客人凡捐贈50元，即享有午餐每位840元、晚餐每位920元的優惠（約原價72折），免收服務費，所有善款全數支持「長樂學堂」，讓老寶貝擁有尊嚴且被理解的自主生活，同時也替照顧者家庭爭取喘息的時間。邀請大家一起守護失智長輩與家庭，詳請可洽： （06）337-3865。

台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳的每週三用餐捐款公益優惠日活動，今年下半年將資助台南東山區偏鄉的失智長輩。（台糖長榮酒店提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法