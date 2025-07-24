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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

罕見奇症！女子對伴侶精液過敏 導致發炎不孕

2025/07/24 10:37

立陶宛一名女子歷經多年不孕，最終發現對伴侶精液過敏，導致受孕困難。圖為精子與卵子結合示意圖，與新聞內容無直接關聯。（法新社資料照）

立陶宛一名女子歷經多年不孕，最終發現對伴侶精液過敏，導致受孕困難。圖為精子與卵子結合示意圖，與新聞內容無直接關聯。（法新社資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名29歲立陶宛女子歷經多年不孕、兩次試管嬰兒（IVF）失敗後，意外發現禍首竟可能是罕見的「人類精漿過敏症」（human seminal plasma allergy）。此案例引起醫界關注，提醒過敏體質可能與生育困難存在關聯。

根據科學新聞網站《Live Science》報導，女子原本接受婦產科檢查並未發現異常，但因有氣喘與貓毛、塵蟎過敏病史，遂轉診至過敏科。血液檢測顯示她體內一種與過敏相關的嗜酸性球數值偏高，皮膚測試則發現她對一種名為「Can f 5」的蛋白質高度敏感。該蛋白質常見於狗的皮屑與尿液中，結構與人類精液中的某些蛋白質相似。

醫師進一步詢問後，女子回憶每當進行無防護性行為後，常出現鼻塞、打噴嚏、外陰灼熱等反應，但在先前的不孕門診中從未被注意。醫師隨即使用其伴侶的精液樣本進行過敏測試，最終確認她對伴侶精液產生免疫反應，導致局部過敏與發炎，可能影響受精與胚胎著床。

目前針對這類過敏的治療方法為「脫敏治療」，即在醫療監控下以逐步增加的精漿濃度建立免疫耐受。不過，立陶宛並未提供此項療程。醫師曾建議她性行為前服用抗組織胺藥物，但療效有限。3年後追蹤時，女子仍未懷孕，且過敏症狀未改善。

根據醫學期刊報告，全球已知的精漿過敏症病例僅約80起，症狀輕重不一，從打噴嚏到過敏性休克皆有。報告建議，對於無明確病因的不孕個案，臨床醫師應將過敏反應納入評估，以利早期發現與對症處理。

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