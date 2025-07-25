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健康 > 護眼顧齒

健康網》青光眼眼壓失控 醫：植入微型導管穩住了

2025/07/25 11:01

有病患長期使用多種眼藥水，眼壓控制不理想且仍持續出現視野缺損。圖為情境照。（圖取自freepik）

有病患長期使用多種眼藥水，眼壓控制不理想且仍持續出現視野缺損。圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼壓一直高，門診時哀哀叫！亞東醫院眼科部醫師朱怡靜指出，青光眼最大的挑戰在於早期幾乎沒有症狀，一旦視神經受損就是不可逆，其治療的關鍵在於及早發現、規律追蹤。

長期使用多種眼藥水，眼壓控制不理想且仍持續出現視野缺損。經朱怡靜評估後，先接受「選擇性雷射小樑成形術（Selective Laser Trabeculoplasty, SLT）」，雖短期內眼壓獲得控制，但病情仍緩慢惡化。最終改以「微創青光眼手術（Minimally Invasive Glaucoma Surgery, MIGS）」植入微型導管，成功穩定眼壓，並完全停用藥水，生活品質大幅提升。

朱怡靜說，MIGS具傷口小、恢復快、併發症風險低等優勢，適合病情較輕的青光眼患者，已成為現代眼科日益普遍的選擇。但對於病情進展快速、藥物與雷射效果皆不理想的患者，則需仰賴青光眼引流裝置（Glaucoma Drainage Device, GDD）作為最後防線。新型引流裝置可依條件申請健保給付，降低經濟負擔、提高治療可近性。

此外，亞東醫院亦導入微脈衝雷射光凝術（Micropulse Transscleral Cyclophotocoagulation, MTCPC），這項非侵入性療法透過脈衝式能量降低房水分泌，同時減少熱傷害，術後恢復快、不適感輕。此技術特別適用於藥效不佳、手術風險高的族群，已成功幫助多位患者穩定眼壓、改善症狀。

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