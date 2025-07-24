健康網》大暑易陰暑上身 中醫師：防熱更要防寒

中醫師提醒，大暑期間若長時間待在冷氣房，或貪食冰品冷飲，不但可能引發感冒、腹瀉，還可能因陽氣受損而出現腸胃不適、頭痛等「陰暑」症狀。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕七月下旬（22）日迎來「大暑」節氣，也標誌著一年中最炎熱的時期；大暑過後，炎熱的夏天才剛開始。中醫邵禹豪指出，此時人體陽氣上升、汗液頻繁排出，正是暑邪最盛之際。然而在防熱的同時，也別忽略了「防寒」的重要。大暑期間若長時間待在冷氣房，或貪食冰品冷飲，不但可能引發感冒、腹瀉，還可能因陽氣受損而出現腸胃不適、頭痛等「陰暑」症狀。

邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文表示，大暑到來，是夏季的最盛時期，也是最熱的時節之一，此時陽光最為強烈，氣溫達到一年的最高點。夏季時，人體的陽氣會被提升至表層，皮膚也會變得疏鬆，令汗液容易排除，以消除過多的暑熱之氣。

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夏季除了防熱 也要防寒

邵禹豪提到，當汗流浹背之時，人體表層的防護之氣也會變得薄弱，若是吹到冷氣的涼風，便很容易變生感冒、頭痛，甚至出現流鼻水、打噴嚏等風寒症狀。或貪吃大量生冷食物、冷飲，導致腸胃陽氣被過度耗損，出現腹瀉、消化不冷等腸胃虛寒的症狀。這些都在炎熱的夏天，非常多見，有時候又被稱作「陰暑」。

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