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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》壓力大腦霧來？ 營養師推3飲食抗焦慮

2025/07/27 06:31

營養師分享，3個飲食紓壓關鍵，分別是彩虹飲食、吃好油、降低飲食壓力源；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，3個飲食紓壓關鍵，分別是彩虹飲食、吃好油、降低飲食壓力源；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活節奏緊湊，壓力來源五花八門，時時處在緊繃狀態，卻又被提醒要「放鬆一點」。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文提醒，長期緊繃會導致腎上腺疲勞，進一步引發失眠、焦慮、注意力不集中與腦霧等問題，除了調整生活節奏，她也分享3個飲食紓壓關鍵，分別是彩虹飲食、吃好油、降低飲食壓力源。

彭逸珊提到，工作、生計、人際、家庭等等，每個人都有不同的壓力源，從某層面來說也是個人人生課題，解鈴還須繫鈴人，真的只能自己想方法排解，不過在飲食上，有3個建議：

彩虹飲食：每餐豐富的蔬菜，適量水果，繽紛顏色不僅促進食慾，還能攝取植化素，幫助抗氧化。

攝取好油：每週吃23次的魚、使用橄欖油、苦茶油、亞麻仁油等植物油做烹調，甚至直接補充魚油保健品都可以，可以幫助平衡身體發炎反應。

降低飲食壓力源：減少吃油炸物、精緻糖、加工品的頻率，這些食物吃下肚會加重身體代謝負擔！如果想吃甜的，就用水果取代；想吃炸的，不如用氣炸鍋試試吧。

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