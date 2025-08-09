健康網》蘋果營養在果皮 營養師：連皮吃有3大好處

營養師劉學民指出，超過一半的抗氧化物都在蘋果皮裡、蘋果皮的膳食纖維高出果肉2倍以上、蘋果皮有天然植化素守護心血管；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕削蘋果皮被視為是一種挑戰刀工的技術，然而你可能把營養都削掉了！營養師劉學民指出，超過一半的抗氧化物都在蘋果皮裡，蘋果皮的膳食纖維高出果肉2倍以上，蘋果皮有天然植化素守護心血管，因此下次吃蘋果可以考慮「連皮吃」更有營養。

劉學民在臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，有些人擔心果皮會有殘留農藥，研究發現，只要「正確清洗」，能有效去除大部分殘留農藥，洗法建議：流動清水沖洗，60秒以上，可用軟刷輕刷表皮；或用蔬果洗淨液再清潔，沖洗乾淨。

請繼續往下閱讀...

果皮秘密1：豐富的抗氧化物

劉學民表示，蘋果富含的多酚、槲皮素等抗氧化營養素，大多集中在果皮或皮下層，花青素更主要存在於果皮中，賦予果皮呈現紅色。研究指出，削皮後的蘋果，抗氧化成分會大幅減少，這些天然化合物有助於：降低發炎、增強免疫力、抗自由基，延緩老化。

果皮秘密2：膳食纖維高出果肉2倍以上

劉學民提到，一顆中型蘋果（連皮）約含有3-4公克膳食纖維，而若削皮後，會少掉近一半的纖維。每顆富士蘋果約200公克重，「帶皮」約含有3.4公克的膳食纖維，「去皮」則約含2.6公克，如果刨刀很利或手勁很猛，去掉的纖維可能會更多。膳食纖維的好處包括：維持腸道健康、幫助排便順暢、增加飽足感，控制體重。如果是正在控制血糖、想體重控制的人，蘋果連皮吃絕對是更好的選擇。

果皮秘密3：天然植化素守護心血管

劉學民說，蘋果皮中含有的槲皮素、兒茶素、綠原酸等植化素，具有調節血壓、降低膽固醇的潛力，有助於改善血脂與抗發炎指數。部分文獻中是將蘋果皮萃取製成膠囊，雖然日常飲食較難攝入大量果皮，不過結果也算正向支持果皮的營養價值。

劉學民建議，可以連皮吃的水果，不介意就可以不削皮一起吃，保留最多營養素、膳食纖維與植化素，吃下肚之前要記得充分清洗乾淨。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法