自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蘋果營養在果皮 營養師：連皮吃有3大好處

2025/08/09 22:07

營養師劉學民指出，超過一半的抗氧化物都在蘋果皮裡、蘋果皮的膳食纖維高出果肉2倍以上、蘋果皮有天然植化素守護心血管；示意圖。（圖取自freepik）

營養師劉學民指出，超過一半的抗氧化物都在蘋果皮裡、蘋果皮的膳食纖維高出果肉2倍以上、蘋果皮有天然植化素守護心血管；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕削蘋果皮被視為是一種挑戰刀工的技術，然而你可能把營養都削掉了！營養師劉學民指出，超過一半的抗氧化物都在蘋果皮裡，蘋果皮的膳食纖維高出果肉2倍以上，蘋果皮有天然植化素守護心血管，因此下次吃蘋果可以考慮「連皮吃」更有營養。

劉學民在臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，有些人擔心果皮會有殘留農藥，研究發現，只要「正確清洗」，能有效去除大部分殘留農藥，洗法建議：流動清水沖洗，60秒以上，可用軟刷輕刷表皮；或用蔬果洗淨液再清潔，沖洗乾淨。

果皮秘密1：豐富的抗氧化物

劉學民表示，蘋果富含的多酚、槲皮素等抗氧化營養素，大多集中在果皮或皮下層，花青素更主要存在於果皮中，賦予果皮呈現紅色。研究指出，削皮後的蘋果，抗氧化成分會大幅減少，這些天然化合物有助於：降低發炎、增強免疫力、抗自由基，延緩老化。

果皮秘密2：膳食纖維高出果肉2倍以上

劉學民提到，一顆中型蘋果（連皮）約含有3-4公克膳食纖維，而若削皮後，會少掉近一半的纖維。每顆富士蘋果約200公克重，「帶皮」約含有3.4公克的膳食纖維，「去皮」則約含2.6公克，如果刨刀很利或手勁很猛，去掉的纖維可能會更多。膳食纖維的好處包括：維持腸道健康、幫助排便順暢、增加飽足感，控制體重。如果是正在控制血糖、想體重控制的人，蘋果連皮吃絕對是更好的選擇。

果皮秘密3：天然植化素守護心血管

劉學民說，蘋果皮中含有的槲皮素、兒茶素、綠原酸等植化素，具有調節血壓、降低膽固醇的潛力，有助於改善血脂與抗發炎指數。部分文獻中是將蘋果皮萃取製成膠囊，雖然日常飲食較難攝入大量果皮，不過結果也算正向支持果皮的營養價值。

劉學民建議，可以連皮吃的水果，不介意就可以不削皮一起吃，保留最多營養素、膳食纖維與植化素，吃下肚之前要記得充分清洗乾淨。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中