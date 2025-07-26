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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》優格4好處大公開 好菌緩解憂鬱、增加快樂荷爾蒙

2025/07/26 09:35

營養師分享，優格不僅有助補鈣，預防骨質疏鬆，還可抑制食慾、預防便秘，甚至還有增加腸道好菌，也讓大腦快樂荷爾蒙增加等功效；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，優格不僅有助補鈣，預防骨質疏鬆，還可抑制食慾、預防便秘，甚至還有增加腸道好菌，也讓大腦快樂荷爾蒙增加等功效；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國人鈣質普遍攝取不足，喝牛奶或吃優格，也是一般人補鈣的方便好選擇，但你知道嗎？優格不只能補鈣，還有許多想不到的好處。營養師張語希分享，優格不僅有助補鈣，預防骨質疏鬆，還可抑制食慾、預防便秘，甚至可以增加腸道好菌，進而增加大腦中的快樂荷爾蒙，有助緩解憂鬱症。

4大好處一次看

優格富含蛋白質、鈣、維生素B2和益生菌等營養成分，除有助於維持消化道機能、調節生理機能，也能幫助牙齒、骨骼正常發育，但其實優格的好處並不僅止於此。張語希於臉書專頁「營養師 張語希」發影音表示，吃優格的好處，大致有以下4大項：

抑制食慾：當你覺得肚子餓的時候，很推薦吃優格，因為吃優格或是喝優酪乳可以緩解你迫切的食慾，進而減少下一餐進食量。

預防便秘：因為優格裡含有大量活性乳酸菌，它可以調整我們的腸道菌叢，讓菌叢平衡，進而可以減少便秘的發生。

緩解憂鬱症：好菌在我們腸道裡，它有一個叫做「腸腦中軸」的連繫，如果好菌比較多的話，那麼大腦中的快樂荷爾蒙也會比較多，因此也有助緩解憂鬱症。

營養師表示，吃優格可攝取好菌，好菌在腸道中若較多，那麼大腦中的快樂荷爾蒙也會增加，有助緩解憂鬱症；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，吃優格可攝取好菌，好菌在腸道中若較多，那麼大腦中的快樂荷爾蒙也會增加，有助緩解憂鬱症；情境照。（圖取自freepik）

預防骨質疏鬆：因為優格本身就是牛奶製成的，牛奶裡面就有鈣質，製成優格也仍保也鈣質。另外也有蛋白質，所以整體吃優格，也可預防骨質疏鬆症

食用2大禁忌快筆記

避開抗生素食用：至於吃優格是否有什麼禁忌？張語希曾於臉書專頁發影音說明，因為優格裡面是益生菌，所以如果服藥時有抗生素的話，由於抗生素會將好菌、壞菌全部殺光光，所以服藥必須與吃優格間隔1小時以上，才不會影響食用優格的好處。

選擇無糖+限量食用：很多優格裡面有加糖，因此並不是可以無限制吃，尤其優格有加糖又食用過量，體重還是會增加。因此，購買時建議挑選無糖優格，或是不加糖低脂，比較不易變胖。

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