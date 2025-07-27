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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》生甜甜圈逼600大卡 營養師：擋5招安心吃

2025/07/27 19:50

營養師高敏敏提醒，甜甜圈屬於「油＋糖」的高能量組合，吃起來雖輕盈，但飽足感低，容易不小心攝取過多熱量；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師高敏敏提醒，甜甜圈屬於「油＋糖」的高能量組合，吃起來雖輕盈，但飽足感低，容易不小心攝取過多熱量；示意圖。（圖取自photoAC）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕外表蓬鬆柔軟、圓圓可愛的「生甜甜圈」，近日掀起搶購熱潮，讓甜點控難以抗拒。營養師高敏敏在臉書粉專提醒，甜甜圈屬於「油＋糖」的高能量組合，吃起來雖輕盈，但飽足感低，容易不小心攝取過多熱量。它可是一顆熱量炸彈。根據口味不同可能高達300至600大卡。想吃又怕胖可當正餐間的點心吃、與朋友分食、配無糖茶或黑咖啡、散步、細嚼慢嚥。

高敏敏提到，生甜甜圈中的「生」源自日文「なま」，強調濕潤、入口即化的極致口感。以高含水、高油脂麵糰製作，經油炸後形成外酥內Q的療癒口感，但應注意適量攝取避免吃進過多熱量。她也分享生甜甜圈熱量，單位為（kcal）/ 顆：

●原味:300

●鹹口味:450

●甜口味:600

高敏敏分享，想吃但又怕胖該怎麼辦？

當餐與餐之間的點心：血糖較為穩定的狀態，吃甜食較不易暴升血糖。

與朋友共享：一顆甜點大家分享，吃一口滿足又不爆卡。

搭配無糖茶或黑咖啡：幫助解膩也能促進代謝。

吃完要多動：散步30分鐘，幫助代謝加乘。

用心品嚐當下：細嚼慢嚥，好好品嚐味道。

高敏敏提醒，平常透過吃甜食能使心情愉悅，有助減輕壓力、舒緩焦慮。但要記得適量享用 並搭配運動代謝熱量，才能甜得不心虧。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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