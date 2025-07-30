健康網》吃對食物、喝對水讓弟弟更持久！ 4樣助戰力升級

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩表示，牡蠣、番茄、雞蛋有助於提升男性在床上的戰力；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食不只能填飽肚子，還能幫助男性在床上更硬朗、持久！好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩分享4大加強戰力食物：含鋅量超高的牡蠣、含硒與維生素E的堅果類、有茄紅素加持的番茄，以及含精胺酸的雞蛋；另外，在對的時間喝水、保持運動，也能促進血液循環，為床事蓄力。

戴定恩於臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文指出，根據研究顯示，某些營養素能強化心血管、提升血流、調節荷爾蒙，對性功能、精子品質、性慾提升都有加持效果：

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4物助弟弟UP 堅果增性慾

●牡蠣：牡蠣是鋅含量之王，也是睪固酮生成的重要元素。適量補鋅有助提升精子品質、增加性慾；缺乏時反而容易出現性功能障礙、精蟲活動力下降。除了鋅，牡蠣也提供豐富胺基酸與礦物質，讓男性從體力到底力都更充沛。

●堅果類：南瓜籽、腰果、核桃、花生、芝麻等都含有大量不飽和脂肪酸，有助荷爾蒙合成與血管健康；其中的硒和維生素E還能抗氧化、提升精子活性、增強性慾。每天1小把，不只能顧心血管，也顧到男人的性福指數。

●番茄：番茄中的茄紅素，是目前研究中效果最穩定的天然抗氧化成分之一；除了能減少自由基對精子的傷害，還有助降低攝護腺發炎與腫大的機率。無論是生食、煮熟還是番茄汁，都是夏天不錯的保養選擇。

●雞蛋：含有完整的必需胺基酸與精胺酸，是維持肌肉、合成荷爾蒙的重要營養；尤其精胺酸能促進血流、消除疲勞、支援體力、提升勃起功能。早上1顆水煮蛋，不只能補腦，還能替夜晚蓄能。

避開4NG食物

戴定恩說，想在床上增加續航力，除了有上述建議的食物外，也有4大地雷食物會影響性功能，最好少碰：

●油炸食物：炸雞、薯條、鹽酥雞等高溫油炸品含有反式脂肪，不只影響心血管健康，也可能干擾荷爾蒙生成，進而影響性功能。

●含糖飲料：手搖飲、汽水、甜調飲品糖分過高，會導致胰島素波動與脂肪堆積，進而降低睪固酮分泌、降低性慾與持久力。

●加工肉品：如培根、香腸、熱狗等含大量防腐劑與高鈉，容易影響血液循環，也會增加攝護腺發炎風險，間接影響勃起品質。

●高酒精飲品：雖然「微醺」可能讓氣氛更好，但攝取過量酒精會抑制中樞神經、降低睪固酮濃度，長期甚至造成性功能障礙。

適時喝水、配食習慣佳 也能提升戰力

另外，戴定恩表示，在對的時候喝水與良好的飲食搭配習慣，有助於提升性功能表現。他列出以下3個建議：

●飯前、飯後都搭配300–500毫升的水：助消化又促進血液循環。

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩指出，飯前、飯後喝300–500毫升的水，有助於促進血液循環，提升性功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

●每天至少吃1把堅果＋1份深色蔬果：保持血管柔軟、血流順暢。

●適度攝取香料：如辛香辣椒、黑巧克力，可偶爾搭配，調動神經刺激和氣氛。

他提醒，如果有高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病者，這些食物仍建議先詢問醫師再調整，劑量與搭配上要量身設計，才安全有效。

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