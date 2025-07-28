健康網》孩子不自覺咬手指 心理師：觀察3點 比制止更重要

心理師指出，孩子不自覺地摳皮膚、咬手指、玩筆或一直摸東西，甚至在該專心上課、寫功課的時候，持續出現這些動作，可能是他們表達焦慮的方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「孩子摳皮膚、咬東西、東摸西摸，是無聊還是焦慮？」台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，有時候會看到孩子不自覺地摳皮膚、咬手指、玩筆或一直摸東西，甚至在該專心上課、寫功課的時候，持續出現這些動作。這可能是他們表達焦慮的方式，此時家長應觀察這些行為出現的時機，與這些行為有沒有過頭？如沒有造成傷害其實不需制止，轉移注意力即可。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享，當問孩子說：「你怎麼又在咬？」孩子可能只會說：「不知道」、「沒幹嘛」，這些行為有時的確是無聊分心，但更多時候，可能是焦慮的表現。

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這類「自我刺激行為（stimming）」在自閉症、高敏感孩子中常見，其實一般孩子也會出現，只是程度不同。孩子透過這些動作安撫自己、排解緊張，只是他們還沒學會怎麼表達情緒、也不一定知道自己焦慮，這時可以觀察3個關鍵線索：

1.這些行為什麼時候出現？是在等待、考試、還是太無聊？

2.做自己有興趣的事時，還會這樣嗎？

3.是不是做過頭了？例如摳到破皮、咬到紅腫？

黃閎新表示，如果這些行為沒有造成困擾或傷害，其實不需要立刻制止，可以溫和轉移注意力，引導孩子投入眼前的活動。你也可以提供替代小物：觸感玩具、筆套、桌下搓揉物等等。更重要的是，引導孩子說出：「你現在是不是有點焦慮？還是覺得悶？」

黃閎新提醒，孩子不是故意搗蛋，只是正在學習怎麼調節自己。試著先理解而不是制止，才能幫助孩子。

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