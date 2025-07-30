健康網》白袍症候群不再？ 醫盼醫病關係更close

心臟內科醫師劉中平指出，過去不少人在就醫時常因為見到穿著白袍的醫師而感到焦慮，進而出現血壓升高的現象，這就是所謂的「白袍症候群」；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對醫師產生緊張與不安，導致血壓飆升的「白袍症候群」，長期困擾著不少民眾。不過，宇平診所心臟內科醫師劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，他觀察到近年來許多孩子面對醫療環境的反應已經不同，進入診間不再畏懼，甚至能自在嬉笑，顯示醫病之間的關係逐漸朝向溫暖與尊重邁進。

劉中平指出，過去不少人在就醫時常因為見到穿著白袍的醫師而感到焦慮，進而出現血壓升高的現象，這就是所謂的「白袍症候群」。他認為，這種現象與長久以來社會對醫療環境的威權印象有關，包括許多孩子從小被恐嚇「不乖就抓去打針」，進一步加深對醫療人員的畏懼。

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心臟內科醫師劉中平強調，醫護須尊重病人的自主權，並深刻體會生命的價值；圖為情境照。（圖取自freepik）

然而，劉中平觀察到，現在的孩子在診間中更加放鬆自然，不再懼怕醫師，這樣的轉變讓他感到欣慰。他強調，自己所受的醫學教育中，一直被強調要尊重病人的自主權，並深刻體會生命的價值，「我們從來不覺得病人應該要怕我們。」

針對近日引發關注的「台師大抽血事件」，劉中平表示許多醫護是覺得匪夷所思的，因為在實際進行醫學研究時，往往是醫師主動向病患懇求參與研究，擔心患者會臨時反悔。他呼籲社會應更加重視個人尊嚴與自主，不論是醫病、師生、婚姻，甚至親子關係，都應建立在充分溝通與相互尊重的基礎上。

「祈願每個人都可以活出自我的快樂和尊嚴。」劉中平表示，期盼未來的醫療環境能夠真正去除恐懼與不信任，讓白袍成為守護健康的象徵，而非壓力的來源。

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