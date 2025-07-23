健康網》女性避孕要先5問 別愛愛完了還在問號中

口服避孕藥若按時服用，避孕成功率可高達99%；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在懷孕、分娩、坐月子、育兒等每一個階段中，女性承擔著極大的身心與經濟壓力，然而。新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹在粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文指出，在避孕這件事上，主動權與責任卻常常悄悄落在女性身上，常見的幾種避孕方式包含口服避孕藥、子宮內避孕器、陰道避孕環。

張瑜芹指出，許多女性從未被正確教導過什麼是「有效避孕」。她強調：「避孕不是運氣，而是責任，也是一種對自己身體與人生的尊重。」她分享目前常見的幾種避孕方式，各有優缺點，適合不同需求與生活方式的女性選擇。

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一、口服避孕藥：每日服用效果高

口服避孕藥若按時服用，避孕成功率可高達99%。除了避孕外，還能改善痘痘、經前症候群、經痛及多囊性卵巢症候群。但需每日準時服用，對於有血栓風險或肝功能不佳者不建議使用，且初期可能出現噁心、頭痛等副作用。

二、子宮內避孕器（IUD）：長效且高效

IUD由醫師放置於子宮內，有效期從3至10年不等，避孕成功率超過99%。部分含荷爾蒙的IUD（如Mirena）還能減輕經血過多。但初期可能引發腹痛或月經變化，需定期回診追蹤。

三、陰道避孕環（NuvaRing）：月換一次操作簡便

使用者每月自行放入陰道一次，使用三週、休息一週。避孕成功率約為98%至99%，能穩定釋放荷爾蒙並調節月經。然而，有部分女性或伴侶在性行為時會感受到異物感。

張瑜芹表示，避孕方式沒有絕對的對與錯，重點在於是否適合自己的生活與身體狀況；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

其他避孕選項

●避孕貼片：每週更換一次，適合易忘記吃藥者。

●避孕注射：每3個月注射一次，可能導致體重增加、月經不規則。

●保險套：唯一可同時預防性病的避孕方式。

●事後避孕藥：緊急用藥，並非常規避孕方式。

●結紮（男／女）：適合無生育計劃者，具永久效果。

選擇避孕方式前 先問自己這5件事

1. 你是否容易忘記服藥？

2. 希望一次搞定、不用長期操心？

3. 能否接受副作用與內診？

4. 性伴侶是否支持並參與避孕？

5. 近期是否有懷孕計畫？

張瑜芹表示，避孕方式沒有絕對的對與錯，重點在於是否適合自己的生活與身體狀況。醫師的角色也不是評價選擇，而是協助女性做出最安心的決定。

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