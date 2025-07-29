健康網》別來惹我！ 4荷爾蒙週期波動情緒

黃體後期黃體素和雌激素同步下降，經前症候群悄悄來報到。此時的妳可能會頭痛、乳房脹痛、情緒起伏大，甚至因為小事而落淚；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕某幾天突然變得好容易煩躁？板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上在臉書粉專「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文提醒，由4種月經週期的組成，讓荷爾蒙變化偷偷決定情緒，依序為月經期、濾泡期、黃體前期、黃體後期。

嚴絢上指出，有時候，我們明明沒有遇到什麼特別的事，卻總覺得心情忽好忽壞；那不是妳太敏感，也不是妳無理取鬧，而是妳的身體正在對妳說話。女性荷爾蒙的起伏，就像一條無形的河流，悄悄牽動著我們的情緒、體力甚至判斷力。從月經期開始到下一次來臨，妳的情緒會走過4段不同的風景。

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婦產科醫師嚴絢上表示，經期前4天和經期中，妳可能會覺得煩躁、想哭、或只是想靜靜地待著；圖為情境照。（圖取自freepik）

荷爾蒙變化→情緒波動

●月經期（第1-7天）：這段期間雌激素快速下降，加上身體不適、經血排出，情緒容易變得脆弱不穩。特別是經期前4天和經期中，妳可能會覺得煩躁、想哭、或只是想靜靜地待著。

●濾泡期（第7-14天）：雌激素逐漸上升，心情逐漸變得愉悅，思緒也會變得比較清晰。這段時間適合安排重要對談或出遊，感受身體回到自己的節奏。

●黃體前期（第14-21天）：荷爾蒙雖開始下降，但情緒仍算穩定。這是一段內心安穩、較能專注的日子，妳可以安排自己喜歡的事，享受與自己相處的平靜感。

●黃體後期（第21-28天）：這是許多女生最辛苦的時段：黃體素和雌激素同步下降，經前症候群悄悄來報到。此時的妳可能會頭痛、乳房脹痛、情緒起伏大，甚至因為小事而落淚。

嚴絢上指出，如果有任何疑問，或是已經嚴重影響生活，不妨就醫，讓專業的婦產科醫師成為妳的貼心後盾，一起優雅走過這段旅程。

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