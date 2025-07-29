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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》一換季就累累的 中醫授6穴位按摩補元氣

2025/07/29 11:34

中醫師周宗翰表示，每天按對足三里、關元穴、合谷穴、太溪穴、大椎穴、肺俞穴，各3-5分鐘，就能幫身體補元氣、強免疫；圖為合谷穴。（資料照）

中醫師周宗翰表示，每天按對足三里、關元穴、合谷穴、太溪穴、大椎穴、肺俞穴，各3-5分鐘，就能幫身體補元氣、強免疫；圖為合谷穴。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一換季就喉嚨痛、總覺得累，提不起勁？鳴堂中醫體系醫療長、中醫師周宗翰表示，這不是體質差，而是你的「正氣」在流失，其實不用吃一堆補藥，只要每天按對足三里、關元穴、合谷穴、太溪穴、大椎穴、肺俞穴，各3-5分鐘，就能幫身體補元氣、強免疫。

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文說明，只要身體底子打好，病邪不會靠近，有些人不是特別容易感冒，而是身體的「防禦力」早就撐不住，以下是他推薦日常「補氣防感冒」穴位按摩：

●足三里：位於小腿外側，膝蓋下方約4指寬位置，能增強脾胃吸收力、幫助氣血生成，讓你有精神不虛累、改善腸胃功能、少生病少拉肚子。

●關元穴：位於肚臍往下約4指寬距離，能補腎氣、溫陽氣，對虛寒型體質、手腳冰冷、容易疲憊特別有效，幫助女性調經、男性補元。

●合谷穴：位於虎口位置（大拇指與食指間），具有疏通氣血、平衡全身經絡的功效，能緩解感冒初期症狀如鼻塞、喉痛，提升整體免疫系統運作效率。

●太溪穴：位於內腳踝與阿基里斯腱之間的凹陷處，可以補腎陰、養腎氣；改善疲勞、畏寒、夜尿多；幫助睡眠品質、提升體能恢復速度。

●大椎穴：脖子往下摸，第一個突起頸椎下方凹陷處，能疏風解表、預防風寒侵襲；可以改善頭痛、怕風、怕冷體質；是夏天與換季時必按穴。

●肺俞穴：在背部第二胸椎旁開1.5寸（建議由專業人員協助），能養肺氣、防呼吸道感染；很適合常咳嗽、氣管敏感者；有助於強化上呼吸道防禦力。

每日必按穴位強身補元氣。（圖取自周宗翰臉書）

每日必按穴位強身補元氣。（圖取自周宗翰臉書）

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