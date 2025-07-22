健康網》Coldplay演唱會爆「出軌實錄」 心理師分析3心理機制

Coldplay演唱會驚見「現場抓包出軌實錄」。（翻攝自TikTok）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日，一段拍攝自Coldplay演唱會的影片在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論。畫面中一對男女在意識到被拍攝後，神情慌張地迅速分開並刻意閃避鏡頭，疑似掩飾關係。事後，有網友起底兩人皆為美國某科技公司已婚高層主管，事件被形容為「現場抓包出軌實錄」，不僅掀起全球網友熱議，也再度將出軌話題推上輿論焦點。

對此，台北同伴心理諮商所所長、心理師余佳容在其臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文指出：「出軌不是情感問題，而是選擇問題。」她強調，關係中的不快樂或失衡不該成為欺騙的藉口，在尚未處理現有關係的困境前，便投入另一段親密關係，並非尋求安慰，而是背叛。

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3大出軌常見心理機制 理解不代表合理

余佳容心理師從心理學角度，整理出3種常見的出軌心理機制，強調這些是常見的心態「但不是理由」：

1. 自我麻痺型—認知失調（Cognitive Dissonance）：出軌者會透過自我欺騙，如「只是一次，不會怎樣」、「我還是愛另一半」，來減輕內在道德衝突。這種行為其實是在為下一次的越界鋪路。心理師提醒：「良心不會消失，只是被你暫時按了靜音。」

2. 逃避責任型—受害者心態與依附理論（Attachment Theory）：「伴侶不關心我」、「婚姻早就沒感覺了」等說法，將責任外部化，是典型的防衛機制。余佳容表示，成熟的個體應選擇溝通或尋求協助，而非用出軌填補空虛。

3. 自我中心型—自戀特質（Narcissistic Traits）：這類人通常以「我兩邊都照顧得很好」自居，實則沉迷於控制感與需求滿足。他們將他人視為工具，並以犧牲信任為代價來餵養自我。心理師指出：「你以為掌控一切，實際上只是在拆解自己最根本的信任根基。」

余佳容從心理學角度，整理出3種常見的出軌心理機制，強調這些是常見的心態「但不是理由」；圖為情境照。（圖取自freepik）

「出軌不是失足，而是你選擇了走那一步。」余佳容提醒，被背叛的伴侶不需為他人的選擇負責。與此同時，她也鼓勵社會大眾回望自己的關係，問問自己是否有情緒壓抑未解，或信任逐漸流失卻選擇忽視。

「你可以選擇『說出來』，而不是『偷偷換一個人』。」她強調，面對關係的困境，坦誠溝通才是真正能修補裂痕的方法，而非用謊言掩蓋問題。此爆紅事件雖始於一場演唱會上的意外鏡頭，卻意外喚醒了大眾對情感誠信與個人責任的深層反思。

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