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健康 > 名人健康事

健康網》送別台電李元瀚 阿金醫師：別再說「家屬放棄急救！」

2025/07/22 19:10

李元瀚大體送返嘉義，柳營奇美醫院副院長黃文聰率醫護人員送行。（記者王涵平攝）

李元瀚大體送返嘉義，柳營奇美醫院副院長黃文聰率醫護人員送行。（記者王涵平攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台電人員李元瀚完成器捐，他的父親發表談話時數度哽咽，最後說：「元瀚，爸爸愛你，永遠以你為榮。」奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示：「請不要再說『家屬放棄急救！』」面對無法救治、心跳停止的病人，不再實施 CPR（心肺復甦術，包括壓胸和電擊），其實是「讓病人自然地走」（AND，allow natural death），並不是「放棄」治療！

陳志金在臉書粉專「ICU 醫生陳志金」發文分享，每次看到有人說「放棄急救」、「拔管不治」、或者是「拔管、放棄急救」等字眼，阿金醫師都心如刀割。他說，把 DNR（Do Not Resuscitate）「不施行心肺復甦術（不 CPR）」翻譯成「放棄急救」，一直以來都是必須更正的問題！國外現在使用的 DNAR（Do Not Attempt Resuscitation）「不嘗試心肺復甦術」或許是比較恰當的說法。

陳志金繼續解釋，心跳停止已是治療無效，這不是放棄治療！心跳停止，已經是「死亡」，在這個時候選擇不再做 CPR，並不是放棄治療，而是不再阻止死亡自然發生。他接著說，對於家屬而言，使用「放棄」一詞只會加重心理負擔、增加「內疚」與「自責」。

在ICU，阿金已看過太多這樣的生離死別。他每每看到家屬自責、內疚，都會為他們多想一點，希望在用字遣詞上不要再加重他們的無奈。病人在經過積極搶救之後，已經走到「不可逆」的地步，在「已經死亡」（心跳停止）時，選擇不做CPR，是不再讓親人受苦、選擇讓親人好走，這也有助於家屬放下。

阿金也澄清，在心跳未停止前進行的「撤除維生系統」程序中拔管（要走這個程序，心理負擔更高）。「拔管」通常是在心跳停止以後進行的，也就是「死亡」後才拔管。

阿金對於李元瀚的家屬深感佩服，在李元瀚撒手人寰後捐出他的眼角膜，遺愛人間。柳營奇美醫院近百名醫護人員列隊感謝，7輛台電工程車為李元瀚開道回家，此情此景，令人鼻酸。

根據衛福部統計，近十年來移植受贈人數有1萬0171人，去（2024）年與前年的移植量更達 2165人，確實大幅成長，但目前仍有上萬人等待器捐，其中以腎臟為大宗，其次是眼角膜及肝臟。

儘管近年來預立器捐的件數也提升不少，能夠完成器捐，是當一個人瀕臨腦死時，醫院的醫療專業人員將評估其生理狀況及各器官功能，以確認此人是否為合適的潛在器官捐贈者。醫院將安排2位具備腦死判定資格的醫師同時進行腦死判定，確認腦幹已無功能，至少4小時後再重新進行第2次判定，以確保判定過程的嚴謹。腦死判定確認後，將視捐贈者器官功能及捐贈者與家屬的意願，決定哪些器官可以捐贈。

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