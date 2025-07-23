健康網》中暑吃退燒藥 食藥署：恐增併發症風險

食藥署提醒，如果出現中暑症狀，應盡快移動到陰涼通風處並鬆開衣物，可以用灑水、風扇或冰敷來幫助降溫；情境照。（圖擷取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對體溫過高，民眾可能直接聯想到使用退燒藥物來降溫，不過食藥署說明，由於中暑引起的高溫，是因中樞系統中的體溫調節失調所致，與感染造成細胞激素釋放及產生發炎反應，所導致的發燒機轉並不相同，因此使用退燒藥不但不能幫助降溫，還可能增加中暑併發症（如：急性腎衰竭、肝臟衰竭、凝血功能異常）發生的風險。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文說明，臨床上通常會使用冰敷或靜脈輸液來協助降溫，並針對電解質異常進行校正，除非患者已出現癲癇、瞻望、心律不整等症狀，才會使用相應的藥物進行治療。針對意識不清者則應避免飲水，並盡速送醫治療。

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食藥署表示，中暑的主要原因是身體在高溫溼熱環境中，難以有效散熱，導致體內熱量累積，並加速水分和鹽分的流失。65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、戶外或密閉空間工作者、運動員、慢性疾病患者、代謝疾病患者、精神疾病患者、肥胖或服用特定藥物者為中暑的高危險族群。

食藥署說，中暑初期通常會出現：身體發熱、心跳及呼吸加速、皮膚發紅且乾燥等症狀。若未及時處理，則可能引起：中樞神經系統異常、出現40℃以上高燒、意識混亂、抽搐、昏迷等危及生命的症狀。

食藥署提醒，如果出現中暑症狀，應盡快移動到陰涼通風處並鬆開衣物，可以用灑水、風扇或冰敷來幫助降溫。若患者清醒，可以給予電解質飲料或加少量鹽的冷開水，以補充水分及電解質。

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