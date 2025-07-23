健康網》愛吃垃圾食物 精蟲游不動恐不孕

研究表示，愛吃麵包、油炸加工肉品、雞塊、薯條、含糖飲料的年輕男性，精蟲數量少之又少；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食健康與否，與男性生殖系統健康度息息相關。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文引述1項國外研究指出，飲食偏好高油加工肉品、高糖的年輕男性，其精液樣本中，精蟲數量少之又少，且幾乎不會游，最嚴重恐致不孕。

攝取過多精製澱粉恐不孕

洪泰雄分享，哈佛大學教授查瓦羅（Jorge Chavarro）發表的1項刊登在《歐洲人類生殖與胚胎年會》（European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE）的研究以丹麥軍隊2935名男性，年齡18-20歲小鮮肉為研究對象，透過飲食型態問卷調查及精子抽樣，分析飲食內容對精蟲數量的影響。

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洪泰雄指出，一般來說，健康男性1發的精蟲數量有3500萬隻以上，隨著年紀增長精蟲數量逐漸減少，但精蟲品質只要夠好，數量少仍可1發受孕。

研究卻發現，愛吃油炸加工肉品、雞塊、薯條、麵包、含糖飲料的年輕男性的精液樣本中，精蟲減少了2500萬隻以上，數量少之又少，且精子幾乎不會游動，根本喪失進攻能力，最嚴重可能導致永久性傷害，甚至不孕。

海鮮+足量蔬菜 可提高精子品質

研究再以健康均衡飲食組作為對照，喜歡吃海鮮且搭配足夠蔬果的年輕男性，精液樣本中精子數量最高。也就是說，健康飲食較會讓男性擁有更多的精子數量與品質。因此，想提高生育能力的男性，要想辦法改變糟糕的飲食習慣。

最後，洪泰雄補充，國內有1位消化道外科醫師，在他行醫40多年的生涯裡，曾操刀包含癌症在內超過2000例的手術，從這些治療經驗中，他發現，罹癌的人有共通的飲食習慣，即是「肉食為主、蔬菜不足、鹽分過多」。由此可知，想要有健康的身體，均衡飲食是非常重要的。

研究指出，喜歡吃海鮮且搭配足夠蔬果的年輕男性，其精子數量最高；示意圖。（圖取自freepik）

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