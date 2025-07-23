自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》愛吃垃圾食物 精蟲游不動恐不孕

2025/07/23 20:26

研究表示，愛吃麵包、油炸加工肉品、雞塊、薯條、含糖飲料的年輕男性，精蟲數量少之又少；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究表示，愛吃麵包、油炸加工肉品、雞塊、薯條、含糖飲料的年輕男性，精蟲數量少之又少；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食健康與否，與男性生殖系統健康度息息相關。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文引述1項國外研究指出，飲食偏好高油加工肉品高糖的年輕男性，其精液樣本中，精蟲數量少之又少，且幾乎不會游，最嚴重恐致不孕。

攝取過多精製澱粉恐不孕

洪泰雄分享，哈佛大學教授查瓦羅（Jorge Chavarro）發表的1項刊登在《歐洲人類生殖與胚胎年會》（European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE）的研究以丹麥軍隊2935名男性，年齡18-20歲小鮮肉為研究對象，透過飲食型態問卷調查及精子抽樣，分析飲食內容對精蟲數量的影響

洪泰雄指出，一般來說，健康男性1發的精蟲數量有3500萬隻以上，隨著年紀增長精蟲數量逐漸減少，但精蟲品質只要夠好，數量少仍可1發受孕。

研究卻發現，愛吃油炸加工肉品、雞塊、薯條、麵包、含糖飲料的年輕男性的精液樣本中，精蟲減少了2500萬隻以上，數量少之又少，且精子幾乎不會游動，根本喪失進攻能力，最嚴重可能導致永久性傷害，甚至不孕。

海鮮+足量蔬菜 可提高精子品質

研究再以健康均衡飲食組作為對照，喜歡吃海鮮且搭配足夠蔬果的年輕男性，精液樣本中精子數量最高。也就是說，健康飲食較會讓男性擁有更多的精子數量與品質。因此，想提高生育能力的男性，要想辦法改變糟糕的飲食習慣。

最後，洪泰雄補充，國內有1位消化道外科醫師，在他行醫40多年的生涯裡，曾操刀包含癌症在內超過2000例的手術，從這些治療經驗中，他發現，罹癌的人有共通的飲食習慣，即是「肉食為主、蔬菜不足、鹽分過多」。由此可知，想要有健康的身體，均衡飲食是非常重要的。

研究指出，喜歡吃海鮮且搭配足夠蔬果的年輕男性，其精子數量最高；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，喜歡吃海鮮且搭配足夠蔬果的年輕男性，其精子數量最高；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中