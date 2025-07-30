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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》婦科疾病遇上更年期 可改中醫療法改善症狀

2025/07/30 11:51

有婦科疾病的女性在面對更年期時，若不採用荷爾蒙治療，中醫可作為荷爾蒙治療禁忌症患者的另一就醫選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

有婦科疾病的女性在面對更年期時，若不採用荷爾蒙治療，中醫可作為荷爾蒙治療禁忌症患者的另一就醫選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕罹患有婦科疾病的女性在面對更年期時，若不採用荷爾蒙治療，中醫可作為荷爾蒙治療禁忌症患者的另一就醫選擇，也可緩解用藥的副作用或處理難以改善的症狀，如盜汗、疲勞、失眠，填補現有藥物療效的缺口。中醫師黃昭蓉表示，定期追蹤骨密度、血液檢查等，推廣養生保健，及早介入更年期的健康管理，防患未然。

更年期是自然的生命階段，熱潮紅是更年期荷爾蒙變化的直接表現，但其背後隱藏的血管彈性降低、動脈粥狀硬化、代謝失衡等問題，都會間接提升慢性病風險。黃昭蓉強調，邁入更年期，不必默默忍受不適，《黃帝內經》有云：「上工治未病」，及早介入治療與健康管理，才能有效降低未來心腦血管疾病及糖尿病的發生率。透過中西醫整合治療，能幫助患者重拾良好的生活品質。

一名49歲呂小姐任職倉管，有高血糖病史，自去年停經後，常常覺得忽冷忽熱，夜間還會出現潮熱感與出汗，導致反覆難眠，症狀已持續快一年。黃昭蓉說，更年期是指人體從生殖期過渡到非生殖期的自然生理階段，通常伴隨激素濃度的顯著變化。其中女性的更年期表現又比男性來得明顯，約有近8成更年期女性會出現熱潮紅症狀。

透過中醫四診「望聞問切」，中醫師黃昭蓉辨證呂小姐為「腎陰虧虛兼心陰不足」。以滋陰降火的藥方「知柏地黃丸」搭配養心益肝、安神、斂汗的「酸棗仁」等藥方一同調劑，呂小姐服用後，在三週內大幅改善熱潮紅與睡眠品質，終於可以一覺到天亮。

黃昭蓉說，更年期熱潮紅造成的不適感，西醫多透過荷爾蒙治療，像是補充雌激素、黃體素的藥物、貼片或乳膏等來緩解症狀，但荷爾蒙治療有其禁忌症，如乳癌或子宮內膜癌病史、心血管疾病等。及早介入治療與健康管理，才能有效降低未來心腦血管疾病及糖尿病的發生率。透過中西醫整合治療，能幫助患者重拾良好的生活品質。

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