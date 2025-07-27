自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》LKK救骨質AI助攻 客製個人流程精準固本

2025/07/27 15:01

亞東醫院導入兩套骨質疏鬆AI輔助判讀軟體，可精準預測患者骨質狀況。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

亞東醫院導入兩套骨質疏鬆AI輔助判讀軟體，可精準預測患者骨質狀況。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕78歲的吳女士原本因骨質嚴重流失，腰椎T值在短短一年內從-2.8下降至-3.5，一度陷入骨折陰霾，經持續追蹤治療後，回升至-1.8。亞東醫院骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文表示，只要及早發現、持續治療，骨質疏鬆不只是可以控制，更有機會獲得大幅改善。

亞東醫院導入兩套骨質疏鬆AI輔助判讀軟體，分別透過髖部與胸部X光影像進行風險評估。系統可自動分析醫學影像，精準預測患者骨質狀況，當AI判定T值小於等於-2.5時，即安排雙能量X光吸收儀（DXA）進一步檢查。此創新流程不僅提升篩檢效率與準確度，也能有效節省醫療資源，達到「早期發現、早期介入」的治療目標。

這套個人化的骨鬆治療流程，協助患者精準診斷、即時介入，搭配健保擴大給付政策，成功幫助眾多高齡患者逆轉骨質流失、提升骨密度，重拾行動力與生活信心，真正實踐「健康老化、自在行走」的目標。

一位高齡98歲的阿公，十多年來穩定遵從骨鬆治療與保健計畫，規律補充鈣片與維生素D，每日散步、騎腳踏車巡視田園，至今仍可自理生活。這樣的健康狀態正是早期介入、長期管理的成果縮影，也顯示年齡從來不是限制，正確的治療與積極的態度才是關鍵。

吳凱文提醒，隨著健保於2024年擴大骨鬆用藥給付，高風險族群更應積極追蹤與治療。亞東醫院整合臨床與影像、醫療與衛教的資源，從醫學科技、制度規劃到日常保健三方面入手，打造完整骨鬆照護體系。患者若能配合規律補充鈣質、維生素D，搭配適當運動與跌倒預防措施，將能顯著提升骨骼健康與生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中