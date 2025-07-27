健康網》LKK救骨質AI助攻 客製個人流程精準固本

亞東醫院導入兩套骨質疏鬆AI輔助判讀軟體，可精準預測患者骨質狀況。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕78歲的吳女士原本因骨質嚴重流失，腰椎T值在短短一年內從-2.8下降至-3.5，一度陷入骨折陰霾，經持續追蹤治療後，回升至-1.8。亞東醫院骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文表示，只要及早發現、持續治療，骨質疏鬆不只是可以控制，更有機會獲得大幅改善。

亞東醫院導入兩套骨質疏鬆AI輔助判讀軟體，分別透過髖部與胸部X光影像進行風險評估。系統可自動分析醫學影像，精準預測患者骨質狀況，當AI判定T值小於等於-2.5時，即安排雙能量X光吸收儀（DXA）進一步檢查。此創新流程不僅提升篩檢效率與準確度，也能有效節省醫療資源，達到「早期發現、早期介入」的治療目標。

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這套個人化的骨鬆治療流程，協助患者精準診斷、即時介入，搭配健保擴大給付政策，成功幫助眾多高齡患者逆轉骨質流失、提升骨密度，重拾行動力與生活信心，真正實踐「健康老化、自在行走」的目標。

一位高齡98歲的阿公，十多年來穩定遵從骨鬆治療與保健計畫，規律補充鈣片與維生素D，每日散步、騎腳踏車巡視田園，至今仍可自理生活。這樣的健康狀態正是早期介入、長期管理的成果縮影，也顯示年齡從來不是限制，正確的治療與積極的態度才是關鍵。

吳凱文提醒，隨著健保於2024年擴大骨鬆用藥給付，高風險族群更應積極追蹤與治療。亞東醫院整合臨床與影像、醫療與衛教的資源，從醫學科技、制度規劃到日常保健三方面入手，打造完整骨鬆照護體系。患者若能配合規律補充鈣質、維生素D，搭配適當運動與跌倒預防措施，將能顯著提升骨骼健康與生活品質。

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