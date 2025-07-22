健康網》歐陽妮妮貝比鼻淚管動刀 醫：大部份週歲前會緩解

藝人歐陽妮妮與張書豪的兒子6個月大（右），即動了生平第一刀。讓父母好捨不得。（取自歐陽妮妮IG）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人歐陽妮妮與張書豪的兒子6個月大，但自貝比出生後總是是淚眼汪汪，眼睛遭到分泌物緊黏住眼瞼，小夫妻抱著兒子就醫，才知是先天性鼻淚管阻塞，不過這種情況好發於老年人，尤其是女性，眼科醫師指出，若長期鼻淚管阻塞沒有得到適當地治療，可能會造成急性淚囊炎及眼窩蜂窩性組織炎。

原本張書豪也想讓貝比自行痊癒，試過點藥水、按摩等方式後仍未改善，在醫師解說下決定讓貝比體驗人生「第一刀」，手術後半個月，再沒有淚眼汪汪、雙眸被分泌物黏住了。

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手術後半個月，再沒有淚眼汪汪、雙眸被分泌物黏住了。（取自歐陽妮妮IG）

根據高雄榮總眼科部衛教資料，先天型鼻淚管阻塞大多在一歲以前會自行緩解。小於6個月的嬰兒，家長可先以按摩方式，自淚囊往鼻淚管方向，由上而下按摩幫助疏通。6個月到1歲的幼兒，若按摩無效，可考慮在全身麻醉下施行淚管探針術，若無先天結構發育異常，通常術後預後良好。

在鼻淚管狹窄的地方進行擴張或置入人工淚管，達到管道暢通的目的，人工淚管多在半年後移除。若在上述方法治療無效或嚴重阻塞的患者，須接受淚囊鼻腔造口吻合手術併置入人工淚管。方法是在淚囊與鼻腔做一個永久的排放通道，疏通淚水，手術多採全身麻醉，人工淚管多在半年後移除。臨床上常見鼻淚管阻塞因細菌感染，引起急性淚囊炎或蜂窩性組織炎，視力模糊等併發症才就診，此時需住院治療、或合併手術才能治癒。因此，當眼睛流眼油卻治療無效時，一定要考慮鼻淚管阻塞，即時的就醫，加上正確的診斷及治療，脫離濕搭搭的雙眼是指日可待的。

內視鏡助攻 不留疤又成功率高

值得一提的是新式內視鏡鼻淚管重建手術，是治療鼻淚管阻塞成功率最高的手術之一。過去鼻淚管重建手術傳統上是從皮膚開刀，所以臉上會有疤痕。目前眼科及耳鼻喉科醫師團隊已經發展至經鼻腔內視鏡的開刀方式，所以皮膚不會留疤，並且術後恢復快速。

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