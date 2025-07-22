家庭照顧者關懷專線上線 扶他們一把

新北市家庭照顧者關懷協會家照督導王冠瑾（左）分享個案「老K」的故事。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕超高齡化社會來臨，許多家庭都面臨照顧長者、失能者的困境，照顧者的壓力龐大，也因此常常疏於照顧自己。家庭照顧者關懷總會指出，去年有近3成的照顧者致電尋求情緒支持，顯示照顧者也需要專業人員的介入與協助，目前除專線電話外，也推出「家庭照顧者關懷專線」官方帳號，可提供專業協助。

家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍表示，去年家庭照顧者關懷專線接獲的問題高達29.4%的為「情緒支持類」，超越照顧資源類的19.9%、照顧需求的17.3%，且情緒支持中，又以傾訴照顧壓力佔比最高，達42%，其次為與被照顧者溝通困難，約23.3%，另與其他家人溝通困境則有20％。

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陳維萍說，照顧者容易因為龐大的照護壓力，忽視自己的重要性，但家庭照顧者永遠是自己人生的主人，權益不該因為照顧事件而被打亂或犧牲，長期照顧不僅要有資源，更要有「準備、彈性與樂觀」的照顧韌力，家照據點的專業人員就像陪練員，可協助照顧者面對各種挑戰。

新北市家庭照顧者關懷協會家照督導王冠瑾曾幫助一位因為不堪照顧負荷、產生輕生意念的照顧者「老K（化名）」。她分享，老K雖與丈夫相差30歲，兩人鶼鰈情深，但老K從70歲起開始照顧丈夫後，仍一度不堪重負、身心俱疲。

王冠瑾提到，老K在2012年開始全職照顧丈夫，2017年到據點尋求幫助，見到她後一哭就是半小時，但後來有長達半年的時間，老K仍認為只有自己能夠照顧丈夫，始終不願使用家照服務，後來在社工與各方的引導下，終於轉換想法。

此外，王冠瑾指出，老K在丈夫過世後，曾提到因為有了家照服務，她在丈夫生命的最後一年還能好好睡飽覺，珍惜所剩的時間，到先生床邊，帶著家族相簿，好好道愛、道謝、道別，如今老K仍作為志工與「到宅心理支持員」，積極幫助其他照顧者。

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