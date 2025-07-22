健康網》「夫源病」壓力爆表 學者：妻子很難不生病

洪泰雄指出，夫源病的意思是：女性身心疾病的根源來自丈夫的行為或態度，尤其是長期的精神壓力、情緒忽視、言語暴力、外遇、冷暴力等；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，「夫源病」一詞在社群與諮商領域中逐漸受到關注，營養學者洪泰雄指出，這個詞來自中文語境中，1種對女性健康問題的社會文化描述，並非嚴格醫學名詞，而是源自民間與心理醫學交錯的觀點。夫源病的意思是：女性身心疾病的根源來自丈夫的行為或態度，尤其是長期的精神壓力、情緒忽視、言語暴力、外遇、冷暴力等。

洪泰雄在臉書粉專發文分享，「夫源病」意為丈夫（夫）為主要病源的疾病，這是一種在婚姻關係中，女性因為長期受丈夫的不良對待，產生出身體或心理上的疾病。常見的情況包括：丈夫冷漠或忽視、不溝通、長期言語貶低、控制慾強、外遇或經常謊言造成心理創傷；家暴、冷暴力（精神折磨）、婚姻中性需求不被尊重或強迫、不支持育兒與家務，造成壓力過大，可能引發的身心疾病。

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洪泰雄提到，由於這類壓力常為長期、潛在性的，女性往往在情緒無處抒發、無人理解的情況下，出現以下狀況：

洪泰雄提到，由於這類壓力常為長期、潛在性的，女性往往在情緒無處抒發、無人理解的情況下，出現憂鬱、焦慮、慢性疲勞等狀況；情境照。（圖取自freepik）

心理疾病

●憂鬱症

●焦慮症

●慢性疲勞症候群

●自律神經失調

●自我價值感低落、失眠

身體疾病

●胃潰瘍、胃食道逆流（壓力胃）

●高血壓

●更年期症狀提前

●子宮肌瘤或經期不順（壓力荷爾蒙失調）

●脫髮、免疫力下降、皮膚疾病

洪泰雄指出，若丈夫對妻子缺乏愛與尊重，甚至情緒暴力，會如慢性毒藥般腐蝕健康；情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄說明，雖然「夫源病」並非正式的醫學診斷名詞，但心理醫學與家庭醫學認為：「長期處於壓力與情緒壓抑的關係中，確實會對人的免疫系統、內分泌、神經系統造成傷害。」，換句話說，丈夫不只是家庭的角色，更是心理影響的重要來源；若丈夫對妻子缺乏愛與尊重，甚至情緒暴力，會如慢性毒藥般腐蝕健康。

解方與建議

1.覺察：意識到「自己的病不全是自己的錯」。

2.溝通與求助：與丈夫坦承對話，尋求心理諮商協助。

3.建立支持系統：與朋友、家人交流，甚至參加成長團體。

4.自我照顧：定期運動、閱讀、培養興趣，重建自我價值。

5.必要時分開：若對方長期不願改變，保護自己是第一原則。

洪泰雄提醒，「夫源病」是一種提醒社會與女性要正視情感壓迫對健康的傷害，這不僅僅是婚姻問題，更是健康問題。俗話說得好：「婚姻好，百病少；婚姻壞，百病來。」

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