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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》乾癬恐傷關節！ 醫：逾半患者雙重不適

2025/07/27 11:59

醫師指出，約有30%至60%的乾癬患者，會進一步發展成乾癬性關節炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，約有30%至60%的乾癬患者，會進一步發展成乾癬性關節炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乾癬不僅影響皮膚健康，更可能牽連關節，引發乾癬性關節炎。林口長庚醫院風濕過敏免疫科近日於臉書專頁發文指出，約有30%至60%的乾癬患者，會進一步發展成乾癬性關節炎，顯示兩者間具有高度關聯。

乾癬是一種以皮膚慢性發炎為主的疾病，但近年研究顯示，患者也常伴隨其他系統性疾病風險，如心血管疾病、糖尿病與憂鬱症等。其中，乾癬性關節炎更是不能忽視的併發症，患者可能出現下背痛、著骨點炎及葡萄膜炎等症狀，臨床上常與其他脊椎關節炎類型相似，因此被歸類為周邊型脊椎關節炎的一種。

從基因研究來看，乾癬與乾癬性關節炎雖同屬一類疾病，但其HLA基因表現卻有所差異。乾癬患者多與HLA-C06有關，而乾癬性關節炎則與HLA-B08、HLA-B27、HLA-B38及HLA-B39等基因相關聯。

醫師表示，約有7成乾癬性關節炎患者在關節問題出現前，已出現皮膚病灶；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，約有7成乾癬性關節炎患者在關節問題出現前，已出現皮膚病灶；圖為情境照。（圖取自freepik）

症狀方面，約有7成乾癬性關節炎患者在關節問題出現前，已出現皮膚病灶；另有15%的患者是先有關節症狀，還有15%則是皮膚與關節問題同時發作。值得注意的是，皮膚病變的嚴重程度與關節炎的嚴重程度未必成正比，若患者出現身體不適，不應忽視或延誤，就醫檢查才能及早控制病情。

醫師呼籲，乾癬不只是皮膚病，更可能是一種全身性慢性發炎疾病。民眾若有相關症狀，應及早就醫，由專業醫師評估是否涉及關節病變，以利早期診斷與治療。

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