健康網》抗糖不垮臉 營養師教6大對策救老化

糖分過高不只讓人變胖，更會破壞膠原蛋白，讓你提早鬆垮、暗沉、長皺紋；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛喝珍奶、吃蛋糕、配可樂的你，可能正被「糖」悄悄偷走青春。營養師陳珮淳近日在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文指出，糖份過高不只讓人變胖，更會破壞膠原蛋白，讓你提早鬆垮、暗沉、長皺紋，出現所謂的「糖化臉」。抗糖不垮臉6對策包含：減少精緻糖攝取、仔細看標示、穩定血糖很關鍵、選擇低GI高纖食物、避免長時間空腹、補充抗糖營養素。

陳珮淳說明，當我們攝取大量甜食、含糖飲料或高GI（升糖指數）食物如白麵包、糕點時，血糖會迅速升高，多餘的糖分與體內蛋白質結合後，會產生一種叫做「糖化終產物（AGEs）」的物質。這些AGEs會破壞膠原蛋白和彈力蛋白，導致肌膚失去彈性、變得鬆弛暗沉，進而出現皺紋，也會加速體內發炎與整體老化過程。

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中招了嗎？快來自我檢查「糖化臉」的4大特徵：法令紋變深；臉頰凹陷、輪廓下垂；皮膚暗沉、毛孔粗大；上妝不服貼、容易卡粉脫妝。許多人會疑惑：「每天敷面膜、擦精華，為什麼還是憔悴？」陳珮淳直言，如果不控制糖分攝取，再多保養也可能徒勞無功。

維生素C具高抗氧化力，可阻擋糖化傷害、促進膠原蛋白合成，推薦食物如奇異果；圖為情境照。（圖取自freepik）

抗糖不垮臉6對策

1. 減少精緻糖攝取：少吃甜點、含糖飲料、糖果，尤其是甜＋油的組合如炸甜甜圈、奶油蛋糕，糖化力最強。

2. 仔細看標示：含有「高果糖糖漿、蔗糖、葡萄糖」等成分的食物，都是隱藏糖陷阱。

3. 穩定血糖很關鍵：每餐都要有主食、蛋白質、蔬菜與油脂的搭配，避免血糖快速上升。

4. 選擇低GI高纖食物：像地瓜、燕麥、藜麥、糙米，加上大量蔬菜，可降低糖化反應。

5. 避免長時間空腹：過長時間未進食會導致血糖震盪，讓胰島素暴增，進一步促進糖化反應。

6. 補充抗糖營養素：

●維生素C：具高抗氧化力，可阻擋糖化傷害、促進膠原蛋白合成。推薦食物有奇異果、芭樂、彩椒、綠花椰菜、檸檬水。

●綠茶多酚（EGCG）：有助中和自由基、抑制AGEs生成，每日可喝1～2杯無糖綠茶，但避免睡前飲用。

●原花青素（OPC）與植物多酚：強效抗糖化，能阻止糖與膠原蛋白結合，減少皺紋與鬆弛。推薦莓果類如藍莓、黑莓、草莓、葡萄籽與紅石榴。

●鋅與硒：幫助膠原蛋白修復、抗發炎。鋅來源包括南瓜子、牡蠣、腰果與瘦紅肉；硒則可從巴西堅果（每天1～2顆）、雞蛋與海鮮類攝取。

●蛋白質：是膠原蛋白的基礎原料，有助提升肌膚彈性。建議來源有雞蛋、豆腐、魚肉、無糖豆漿、希臘優格與毛豆。

陳珮淳強調：「你一邊在補，一邊又在偷毀，保養品再貴也會白費。」如果不從飲食下手戒糖，再怎麼吃膠原蛋白粉或擦保養品，肌膚依舊無法回春。別讓糖偷走你的青春！從今天起，降低糖份攝取、穩定血糖與補充正確營養，才是真正讓肌膚逆齡的不老關鍵。

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