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健康網》放寬申請移工資格 80歲以上長輩免巴氏量表
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕80歲以上、70~79歲癌症二期以上者，免巴氏量表就能申請移工新制，最快7月底上路。目前國內聘僱家庭看護工的家庭約20萬，但新制開放後，將一口氣新增53萬名80歲以上長者具申請資格。
不過，巴氏量表（Barthel Index）未來仍適用於80歲以下民眾，在臨床上用來評估日常生活自理能力的工具，以及住院或是新收案（例如中風病患）之個案身上，以作為各階段的評估、進展狀況比較、治療及照護方向之參考。
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根據臉書專頁「家醫科醫師x2．醫日三餐．醫日大小事」醫師陳爰邑指出，以下4對象可申請醫師「到家評估」：
●全癱無法自行下床者
●需24小時使用呼吸器或維生設備者
●植物人
●領有極重度身心障礙手冊者
新制上路以後，這些對象及狀況可免評巴氏量表：
●80歲以上者
●70~79歲癌症二期以上者
●使用長照服務超過6個月者
●經精神科醫師診斷為輕度以上失智者
●持有特定身心障礙證明者
●曾聘請外籍看護工、重新申請且75歲以上長者
巴氏量表之評量共分為5個等級，分別為：
●0分至20分-屬完全依賴
●21分至60分-屬嚴重依賴
●61分至90分-屬中度依賴
●91分至99分-屬輕度依賴
●100分為完成獨立
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