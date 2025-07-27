健康網》恐慌症上身快要死掉 患者常絕望更憂鬱

恐慌症病患不知道應該看精神科或身心科，也不了解目前治療有相當好的成效，因此白走了多年的冤枉路；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代社會步調過快，不少人罹患恐慌症而不自知，常常是不可預期的突然發作，發作地點常在人多、擁擠又閉塞的環境，如電梯、捷運車廂，有的患者則在開車上高速公路或經過隧道時發作。台北市立聯合醫院忠孝院區精神科主治醫師陳大申說，恐慌症（Panic Disorder）是一種特別的心理疾病，發病若不治療，會持續發作及惡化。

陳大申表示，恐慌症患者常四處求醫，常被送到醫院急診室，做許多項檢查如心電圖、肺功能、超音波等，但往往所有檢查及抽血結果都正常，也找不出病因。患者常掛號心臟科、胸腔科、腸胃科等，大部分不知道自己得的是「恐慌症」，更不知道應該看精神科或身心科，也不了解目前精神科治療恐慌症有相當好的成效，因此白走了多年的冤枉路。

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陳大申說，臨床上遇到一位科技業工程師，長期睡眠不足與忙碌的超時工作，某次見捷運車廂關門聲突然覺得心跳加速，不能呼吸，全身冒冷汗，只坐了1站就趕快衝出車門，癱軟在月台上大口喘氣，很久都無法平復。漸漸她不敢再搭大眾交通工具，坐計程車時都必須請司機打開車窗，即使司機解釋車內有空調，她還是擔心「會吸不到空氣」。

另1名國中女老師則是在上課時制止不聽話的學生後一直覺得心悸，回到辦公室也常常覺得心臟怦怦跳。患者開始漸漸睡不好，會在凌晨4點半就醒來，然後翻來覆去再怎麼樣也睡不著。終於在某次上課的時候突然說不出話，她感到眼前發黑，心跳加速，喉嚨哽塞，感覺吸不到空氣。

還有一名業務代表，開車上高架橋時，突然覺得呼吸困難，心跳加速，整個人覺得快要死掉，連忙跑到最近的醫院掛急診。就這樣跑遍各大醫院心臟科、胸腔科、腸胃科及無數次的急診，醫師都宣布檢查結果一切正常，業務代表的家人與同事開始懷疑他是不是裝病，主管更有意無意嘲諷，讓他心情更加低落。

陳大申說明，何為恐慌發作？在某一特定的時間內發生（通常是數十分鐘內），合併有強烈的害怕或不適，出現心悸或心跳加速、呼吸困難或窒息、透不過氣來的感覺、喉嚨哽塞、全身出汗、身體發麻刺痛或顫慄發抖、胸口劇痛不適、胃部抽痛或噁心及腹部不舒服、頭暈身體不適或暈厥、眼前發黑的感覺。這些症狀常常同時出現，患者常常感到快要死掉，覺得無助而恐懼，久而久之，預期的負面非理性思考不斷加強，稍有症狀就更擔心恐慌再次發作，以致常合併憂鬱情緒或失眠。

陳大申說，恐慌症的特色是「只要能夠診斷出來、治療就很容易」，千萬不要著急，好好遵從醫囑，耐心服藥，只要了解恐慌發作絕對無生命或身體的危險，自然可以放鬆心情。目前使用抗憂鬱劑治療恐慌症在數週到數月內就可見效，可能就此不再發作，建議有飽受恐慌症之苦的病友到精神科接受治療。

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