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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》當「紮男」4好處 醫：術後無精再無套

2025/07/22 21:31

醫師指出，為避免結紮手術後，仍有極低機率的精子殘存，3個月內進行性行為時，仍需帶保險套，或是等到射精20次後，回診確定無精，再無套；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，為避免結紮手術後，仍有極低機率的精子殘存，3個月內進行性行為時，仍需帶保險套，或是等到射精20次後，回診確定無精，再無套；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要掌握生育自主、又不想讓伴侶承擔避孕風險，就當紮男吧！泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生─泌尿科施冠偉醫師」發文指出，相對女性而言，男性結紮簡單且手術傷口小，術後恢復也比較快。不過，為避免極低機率的精子殘存，3個月內進行性行為時，仍需帶保險套，或是等到射精20次後，回診確定無精，再無套。

施冠偉指出，一般性愛時，精子會從睪丸出發，靠「輸精管」運送到射精出口。而結紮的原理即是透過陰囊外部中斷輸精管這條輸送線。

施冠偉分享，現今主流的手術方式是無刀口手術法，醫師用手摸到輸精管，以特殊工具固定後，再用器具把皮膚撐開就可以讓輸精管露出，接著剪斷、燒灼、打結，放回陰囊，同樣的步驟再重複至另一條輸精管，手術就完成了，而這過程，往往只需要幾十分鐘。

男性結紮4好處

●不再怕「意外」懷孕。

●不影響性愛體驗，精液正常射出，但不含精子。

●比女性結紮簡單、恢復快。

●手術傷口小、進行速度快。

不過，他也提醒，結紮後雖然避孕成功率很高，但在機率極低的情況下，輸精管有可能自行接回，讓精子出現在精液中。因此，手術後，患者應繼續使用其他避孕方法，例如戴保險套，直到「3個月」或是「射精20次後」回診檢查，經過醫師精液分析確認精子已完全消失，才算結紮成功。

最後，施冠偉表示，男性結紮不是放棄男人味，而是「升級版」的負責任表現。如果與伴侶決定選擇不生小孩，建議由男性選擇結紮，讓「不生」這件事，變得簡單、更安心。

醫師建議，如果男女雙方決定不生小孩，由男性來結紮，可以讓「不生」變得簡單、更安心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師建議，如果男女雙方決定不生小孩，由男性來結紮，可以讓「不生」變得簡單、更安心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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