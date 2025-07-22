限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》當「紮男」4好處 醫：術後無精再無套
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想要掌握生育自主、又不想讓伴侶承擔避孕風險，就當紮男吧！泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生─泌尿科施冠偉醫師」發文指出，相對女性而言，男性結紮簡單且手術傷口小，術後恢復也比較快。不過，為避免極低機率的精子殘存，3個月內進行性行為時，仍需帶保險套，或是等到射精20次後，回診確定無精，再無套。
施冠偉指出，一般性愛時，精子會從睪丸出發，靠「輸精管」運送到射精出口。而結紮的原理即是透過陰囊外部中斷輸精管這條輸送線。
請繼續往下閱讀...
施冠偉分享，現今主流的手術方式是無刀口手術法，醫師用手摸到輸精管，以特殊工具固定後，再用器具把皮膚撐開就可以讓輸精管露出，接著剪斷、燒灼、打結，放回陰囊，同樣的步驟再重複至另一條輸精管，手術就完成了，而這過程，往往只需要幾十分鐘。
男性結紮4好處
●不再怕「意外」懷孕。
●不影響性愛體驗，精液正常射出，但不含精子。
●比女性結紮簡單、恢復快。
●手術傷口小、進行速度快。
不過，他也提醒，結紮後雖然避孕成功率很高，但在機率極低的情況下，輸精管有可能自行接回，讓精子出現在精液中。因此，手術後，患者應繼續使用其他避孕方法，例如戴保險套，直到「3個月」或是「射精20次後」回診檢查，經過醫師精液分析確認精子已完全消失，才算結紮成功。
最後，施冠偉表示，男性結紮不是放棄男人味，而是「升級版」的負責任表現。如果與伴侶決定選擇不生小孩，建議由男性選擇結紮，讓「不生」這件事，變得簡單、更安心。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應