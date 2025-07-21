自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》芒果冒黑點還能吃？ 接觸不會感染人體

2025/07/21 10:46

農糧署分享，台灣芒果品種多，如愛文、金煌、玉文、黑香等，且各有風味；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署分享，台灣芒果品種多，如愛文、金煌、玉文、黑香等，且各有風味；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酸酸甜甜的芒果，正是夏天的好滋味。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，台灣芒果品種多，常見有愛文、金煌、玉文、黑香等，且各有風味。而針對多數人好奇芒果冒出黑點是否還能吃，農糧署表示，黑點為受炭疽病及黑斑病危害所致，並不會感染人體，只要未傷及果肉皆可食用；反而是壓傷、帶有發酵味的，應避免食用。

農糧署表示，4到9月是品嚐芒果的最佳季節，台灣芒果種類多元，從酸甜爽口的土芒果、經典的愛文芒果，到帶有酸甜風味的凱特芒果，都令人垂涎三尺。對此，農糧署也特別列出9種台灣芒果及賞味指南，讓民眾一次把握芒果甜度、口感與風味。

9款台灣常見的芒果

●土芒果：產季4-6月，果肉較薄、纖維粗，酸甜有味，香氣濃郁。

●愛文芒果：產季5-7月，果肉香氣濃郁，口感細緻。

●金煌芒果：產季5-7月，果肉細緻、肉質Q彈，清香爽口且不帶酸味。

●夏雪芒果：產季5-7月，果肉纖維少，有土芒果的香氣。

●玉文芒果：產季5-7月，果肉細緻，幾乎無纖維，有愛文芒果的香氣。

●黑香芒果：產季6-7月，果肉纖維少，有特殊的龍眼香味。

●金興芒果：產季6-7月，果肉Q彈、纖維低，有淡淡的愛文芒果香氣。

●金蜜芒果：產季6-7月，肉質厚實、口感Q，果肉粉嫩且水分飽滿，有土芒果及蜂蜜的香氣。

●凱特芒果：產季9月，果肉纖維多、肉質細緻，有酸甜風味。

芒果賞味指南

●黑點：為表皮受炭疽病及黑斑病危害產生，會在果皮造成黑點，不會感染人體。只要未損傷太嚴重或傷及果肉，皆可安心食用。

●白斑：為果肉澱粉粒，是芒果成熟時糖化過程受阻的生理障礙，口感較粉，可安心食用。

●褐絲：為果肉纖維管束褐化，以金煌芒果較易出現，觀察後若無腐敗，切除褐絲仍可食用。

●壓傷：為果肉受擠壓或碰撞產生，近果皮周圍果肉變色、呈現半透明，若帶有發酵味，應避免食用。

芒果6營養素 糖友、腎友慎食

營養師程涵宇也在臉書專頁分享，1顆中型芒果（約350公克）熱量約100大卡，並沒有想像中的來得高，只要挑對，熱量差很多，選擇完熟的，可以吃到更豐富的維生素Ａ及β-胡蘿蔔素。除此之外，她也列出芒果涵蓋的6大營養素，供民眾參考：

●鉀：幫助穩定血壓，促進好代謝不水腫。

●維生素A：芒果的維生素A是蘋果的60倍，保護眼睛的超棒維生素。

●鎂：天然神經安定劑，有助於提升睡眠品質。

●膳食纖維：促進腸道蠕動排便好順暢。

●維生素C：抗氧化維持身體保護力，還能促進膠原蛋白形成維持皮膚彈性。

●芒果苷：芒果特有的存在，一種類黃酮增加抗氧化能力。

程涵宇指出，芒果也並非適合所有人享用，像有些人會對芒果中含有的漆酚、間苯二酚或某些微量蛋白產生過敏反應，而導致皮膚搔癢、紅腫、咳嗽、蕁麻疹，甚至心血管不適、休克等症狀。不論是接觸性的摸到芒果，或是吃到芒果皮的果肉，或是單純的果肉都有不同程度的過敏反應。另外對芒果過敏的人，吃到加工後的芒果像是芒果汁、芒果罐頭也一樣會過敏。

她提到，對於糖尿病人來說，芒果GI值屬中低，資料GI值在51-69，注意小技巧吃芒果也沒問題：份量控制，如中型愛文每次半顆；添加蛋白質來源一起吃減少血糖波動，像是無糖優格芒果、芒果炒牛肉。另外，腎臟病人在吃芒果時，記得挑愛文、金煌這2個最低鉀的適量吃，就能享受芒果的美好滋味。

挑芒果聞香、看果蒂

北農分享，挑選芒果最重要的就是「香氣」。當芒果熟成時，會自然而然散發出其獨特的濃郁芒果香；倘若透過「不當催熟」香氣就會減少許多。

此外，可以觀察「果蒂是否新鮮」，新鮮的芒果果蒂會呈現「橘黃色」；若鮮度不足，則顯現出暗紅色。而表皮顏色，通常只能判斷其接收陽光照射的程度，並無法做為新鮮度的依據。

北農指出，挑選芒果除了要聞香氣，也要看果蒂是否新鮮。（資料照）

北農指出，挑選芒果除了要聞香氣，也要看果蒂是否新鮮。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中