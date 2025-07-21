健康網》芒果冒黑點還能吃？ 接觸不會感染人體

農糧署分享，台灣芒果品種多，如愛文、金煌、玉文、黑香等，且各有風味；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酸酸甜甜的芒果，正是夏天的好滋味。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，台灣芒果品種多，常見有愛文、金煌、玉文、黑香等，且各有風味。而針對多數人好奇芒果冒出黑點是否還能吃，農糧署表示，黑點為受炭疽病及黑斑病危害所致，並不會感染人體，只要未傷及果肉皆可食用；反而是壓傷、帶有發酵味的，應避免食用。

農糧署表示，4到9月是品嚐芒果的最佳季節，台灣芒果種類多元，從酸甜爽口的土芒果、經典的愛文芒果，到帶有酸甜風味的凱特芒果，都令人垂涎三尺。對此，農糧署也特別列出9種台灣芒果及賞味指南，讓民眾一次把握芒果甜度、口感與風味。

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9款台灣常見的芒果

●土芒果：產季4-6月，果肉較薄、纖維粗，酸甜有味，香氣濃郁。

●愛文芒果：產季5-7月，果肉香氣濃郁，口感細緻。

●金煌芒果：產季5-7月，果肉細緻、肉質Q彈，清香爽口且不帶酸味。

●夏雪芒果：產季5-7月，果肉纖維少，有土芒果的香氣。

●玉文芒果：產季5-7月，果肉細緻，幾乎無纖維，有愛文芒果的香氣。

●黑香芒果：產季6-7月，果肉纖維少，有特殊的龍眼香味。

●金興芒果：產季6-7月，果肉Q彈、纖維低，有淡淡的愛文芒果香氣。

●金蜜芒果：產季6-7月，肉質厚實、口感Q，果肉粉嫩且水分飽滿，有土芒果及蜂蜜的香氣。

●凱特芒果：產季9月，果肉纖維多、肉質細緻，有酸甜風味。

芒果賞味指南

●黑點：為表皮受炭疽病及黑斑病危害產生，會在果皮造成黑點，不會感染人體。只要未損傷太嚴重或傷及果肉，皆可安心食用。

●白斑：為果肉澱粉粒，是芒果成熟時糖化過程受阻的生理障礙，口感較粉，可安心食用。

●褐絲：為果肉纖維管束褐化，以金煌芒果較易出現，觀察後若無腐敗，切除褐絲仍可食用。

●壓傷：為果肉受擠壓或碰撞產生，近果皮周圍果肉變色、呈現半透明，若帶有發酵味，應避免食用。

芒果6營養素 糖友、腎友慎食

營養師程涵宇也在臉書專頁分享，1顆中型芒果（約350公克）熱量約100大卡，並沒有想像中的來得高，只要挑對，熱量差很多，選擇完熟的，可以吃到更豐富的維生素Ａ及β-胡蘿蔔素。除此之外，她也列出芒果涵蓋的6大營養素，供民眾參考：

●鉀：幫助穩定血壓，促進好代謝不水腫。

●維生素A：芒果的維生素A是蘋果的60倍，保護眼睛的超棒維生素。

●鎂：天然神經安定劑，有助於提升睡眠品質。

●膳食纖維：促進腸道蠕動排便好順暢。

●維生素C：抗氧化維持身體保護力，還能促進膠原蛋白形成維持皮膚彈性。

●芒果苷：芒果特有的存在，一種類黃酮增加抗氧化能力。

程涵宇指出，芒果也並非適合所有人享用，像有些人會對芒果中含有的漆酚、間苯二酚或某些微量蛋白產生過敏反應，而導致皮膚搔癢、紅腫、咳嗽、蕁麻疹，甚至心血管不適、休克等症狀。不論是接觸性的摸到芒果，或是吃到芒果皮的果肉，或是單純的果肉都有不同程度的過敏反應。另外對芒果過敏的人，吃到加工後的芒果像是芒果汁、芒果罐頭也一樣會過敏。

她提到，對於糖尿病人來說，芒果GI值屬中低，資料GI值在51-69，注意小技巧吃芒果也沒問題：份量控制，如中型愛文每次半顆；添加蛋白質來源一起吃減少血糖波動，像是無糖優格芒果、芒果炒牛肉。另外，腎臟病人在吃芒果時，記得挑愛文、金煌這2個最低鉀的適量吃，就能享受芒果的美好滋味。

挑芒果聞香、看果蒂

北農分享，挑選芒果最重要的就是「香氣」。當芒果熟成時，會自然而然散發出其獨特的濃郁芒果香；倘若透過「不當催熟」香氣就會減少許多。

此外，可以觀察「果蒂是否新鮮」，新鮮的芒果果蒂會呈現「橘黃色」；若鮮度不足，則顯現出暗紅色。而表皮顏色，通常只能判斷其接收陽光照射的程度，並無法做為新鮮度的依據。

北農指出，挑選芒果除了要聞香氣，也要看果蒂是否新鮮。（資料照）

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