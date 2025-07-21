健康網》紅、白蘿蔔非親戚 「這種」居含抗癌植化素！

營養師指出，紅、白蘿蔔營養價值不同，前者具有β-類胡蘿蔔素與葉黃素、後者含有抗癌植化素及蘿蔔硫素；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅、白蘿蔔雖然都是蘿蔔，但它們其實是不同品種的蔬菜。好食課營養師楊哲雄於臉書專頁及網頁發文分享，目前市售的紅蘿蔔多為進口、白蘿蔔則可分為根用與葉用2種；另，白蘿蔔含有抗癌植化素及蘿蔔硫素、紅蘿蔔則具有β-類胡蘿蔔素與葉黃素。

相信有不少民眾認為紅、白蘿蔔是顏色不一樣的親戚，但楊哲雄表示，在植物分類上，這2種蔬菜的分類差異甚遠。白蘿蔔屬於十字花科蘿蔔屬，而紅蘿蔔屬於繖形花科的胡蘿蔔屬，在分類上比較接近的蔬菜則是芹菜與香菜。

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紅、白蘿蔔區分法

楊哲雄根據農業部資料指出，紅蘿蔔品種大多為進口，較少台灣培育種。目前主流品種包含彩譽、理想、向陽5號、五寸與黑田五寸等。

農業部也分享，白蘿蔔可以分成根用與葉用2種，根用可以分成板葉種（杙仔、冬瓜白群、矸仔）與和裂葉種（梅花群、梅花矸、美濃早生群）。

紅、白蘿蔔營養差異

楊哲雄說，紅、白蘿蔔營養價值都很高，皆含有膳食纖維與鉀離子，但也各自有其優勢：

●白蘿蔔：具十字花科常有的植化素，像是Indole-3-Carbinol，這種化合物也富含於青花菜中，是青花菜著名的「抗癌植化素」。不僅如此，白蘿蔔還含有蘿蔔硫素（Sulforaphane），這些帶硫化合物也是讓白蘿蔔嗆辣，有特殊氣味的主因。

●紅蘿蔔：最主要的營養素為β-類胡蘿蔔素、葉黃素等類胡蘿蔔素類的物質，而這類物質常存在於南瓜、木瓜中，這也是它們會有「紅蘿蔔味道」的主要原因。而β-類胡蘿蔔素類的營養素在體內除了具有抗氧化力以外，也具有轉變成維生素A的效果，可以保護眼睛、黏膜健康。

營養師列出紅、白蘿蔔品種、親戚與營養素差異。（圖取自好食課網頁）

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