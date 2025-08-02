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健康網》選用二代抗組織胺 白天不再昏咚咚
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕抗組織胺藥物是臨床上治療各類過敏症狀的重要用藥，但「一吃就睡」的副作用困擾很多人，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，抗組織胺藥物大致區分為兩類：第1代與第2代抗組織胺藥物，前者用於需快速止癢或有鎮靜需求者，後者則適合長期控制或日間使用。
洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，抗組織胺藥物透過阻斷組織胺與H1受體結合，可有效減緩流鼻水、打噴嚏、皮膚癢、眼睛癢等不適。依據其藥理特性與是否穿越血腦障壁，可分為第一代與第二代抗組織胺藥物。
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第一代抗組織胺
洪正憲說，第一代抗組織胺具中樞鎮靜效果明顯，起效快，但常伴隨嗜睡、注意力不集中等副作用。適用於需快速止癢或有鎮靜需求者，如：急性過敏反應（如：昆蟲叮咬、急性蕁麻疹等）、夜間癢感影響睡眠者、暈車、暈眩、輔助鎮靜用途。但要注意它具明顯中樞抑制作用，應避免駕駛與操作機械。老年人使用需特別留意抗膽鹼副作用與跌倒風險。
第二代抗組織胺
洪正憲表示，它屬長效型、低嗜睡風險藥物，適合白天使用或長期控制。適合長期控制或日間使用，如：過敏性鼻炎、一般過敏症狀、慢性蕁麻疹、需避免嗜睡副作用者。因為藥效較長，通常一天一次即可，用藥順從性較佳。
洪正憲提醒，某些藥物如Cetirizine仍可能有輕度嗜睡反應，初次使用仍應觀察反應，部分藥物腎功能不佳時應注意劑量調整。
洪正憲強調，選擇適合的藥物可有效提升治療效果並減少不良反應。以上整理為一般情形，建議民眾用藥前充分與醫師或藥師討論，依個人症狀與生活需求選擇最合適的治療方案。
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