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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「坐月子」多久都不夠！研究：產後難回復孕前健康

2025/07/22 21:52

有研究指出，生孩子對婦女的身體影響深遠，需很長時間才能恢復孕前水準。（圖取自shutterstock）

有研究指出，生孩子對婦女的身體影響深遠，需很長時間才能恢復孕前水準。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕婦女在生產後，通常會「坐月子」大約1個月的時間，幫助回復體能與健康。然不少新手媽媽指稱，這麼短的時間根本不夠休息；原因是在生產後，即使是順利生產，要讓身體的狀態回復到懷孕前，花費的時間太長了。研究指出，產婦在生產後，骨骼的健康需1年後才能趨於穩定，而免疫等狀況在長達80週，實驗都結束了還沒回到孕前的水準。

一份刊登在《科學前線》（science advances）的研究指出，懷孕期間，母親的身體會經歷巨大變化，以支持胎兒生長發育。其中氧氣與營養的輸出會使得血液量增加高達50%。腎臟會提高腎小球濾過率，增加尿液量。

同時研究團隊追蹤超過30萬例孕婦，4400萬次妊娠，追蹤這些婦女的76項生理指標，並標示身體8大系統，例如肝功能、代謝等。結果發現：近半數（47%）指標能夠在4週內趨於穩定；另外12%的指標需要4到10週才緩慢恢復；另外肝功能與膽固醇指標，需要約半年才能恢復到孕前水準；而比較久的則是骨骼等指標，需要1年後才穩定。

另外，有更多指標，例如免疫，一直到80週研究結束後，都未回到原點，表示懷孕留下的影響可能更長遠。

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