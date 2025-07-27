健康網》長輩耳背是大腦萎縮前兆 恐成失智高風險族群

高齡長輩耳背，可能是大腦萎縮的前兆！未來失智風險，也會跟著上升。；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高齡長輩耳背，可能是大腦萎縮的前兆！未來失智風險，也會跟著上升。

根據英國學術刊物《老化與心理健康》（Aging and Mental Health）研究發現，70歲長者聽力逐漸喪失（即純音聽力高於25分貝）與大腦整體及特定區域（如海馬）的體積萎縮有顯著關聯。

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同時伴隨認知功能下降；即使控制了β-類澱粉蛋白堆積與小血管病變等潛在干擾因子，這項關聯仍然顯著，顯示聽力問題可能是預測老年腦部結構退化與認知衰退的重要指標。

研究人員分析了287名出生於1946年同一週、平均年齡70.6歲的受試者，他們平均每隔2.4年接受純音聽力檢查及認知評估／多模態腦成像。透過結構性磁振造影（MRI）估算全腦、海馬迴和腦室容積的變化率，並使用臨床前阿茲海默症認知綜合量表評估認知能力。

結果發現，聽力損失的人，大腦萎縮速度明顯更快，尤其記憶區「海馬體」退化特別明顯，而且萎縮愈快，認知變化愈大。

若是有長輩或者是自己，常發生「聽不清楚」、「看電視音量開得很大」、「講電話聲音大」、「聚會中越來越少說話」，真的要主動關心，可能是他們的大腦在求救了，應該愈早處理聽力問題愈好。

衛生福利部委託國家衛生研究院進行「全國社區失智症流行病學調查」，65歲以上失智症人口數約35萬人，2031年逾47萬人，2041年將達68萬人，人數快速攀升，令人憂心！

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