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健康 > 心理精神

健康網》孩子「雞婆」展現存在感 心理師：引導關心不過頭

2025/07/27 11:31

黃閎新指出，這些「看起來雞婆」的孩子，背後蘊藏的是主動、敏感、堅持原則等珍貴特質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃閎新指出，這些「看起來雞婆」的孩子，背後蘊藏的是主動、敏感、堅持原則等珍貴特質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在學校或團體中，有些孩子，總是熱心提醒大家關燈收玩具、為同學打抱不平，甚至自願當起「小老師」協助秩序。這些行為讓他們特別有存在感，卻也讓父母在欣賞與擔憂間掙扎。台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新指出，這些「看起來雞婆」的孩子，背後蘊藏的是主動、敏感、堅持原則等珍貴特質，與其壓抑他們的熱情，不如透過適當引導，讓孩子學會在幫助他人與尊重界線間，找到最剛好的參與方式。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，有些孩子像卡通裡的熱血主角，看到什麼不對，就想跳出來幫忙。提醒同學關門關燈、收玩具、注意安全，玩遊戲時總是在旁邊記得規則、當小老師示範怎麼玩，有時還會跳進去調解吵架，或默默陪在受傷心的同學旁邊。這樣的孩子，很容易成為班上很有「存在感」的人，而爸媽對他們的反應，常常也不太一樣：

「一種是覺得孩子超棒，像個小小里長，朋友一堆，每次放學都被一群人圍住，像明星出場一樣熱鬧。」另一種是有點擔心：「會不會太雞婆？會不會幫忙幫過頭？有時候對方根本不想被幫，還會被說多管閒事；最慘的是「公親變事主」，調解到後來自己也被罵、也生氣。」

心理師指出，家長看法分2種，一種是覺得孩子超棒，像個小小里長，朋友一堆，每次放學都被一群人圍住，像明星出場一樣熱鬧。另一種是有點擔心：會不會太雞婆？會不會幫忙幫過頭？有時候對方根本不想被幫，還會被說多管閒事。（圖取自freepik）

心理師指出，家長看法分2種，一種是覺得孩子超棒，像個小小里長，朋友一堆，每次放學都被一群人圍住，像明星出場一樣熱鬧。另一種是有點擔心：會不會太雞婆？會不會幫忙幫過頭？有時候對方根本不想被幫，還會被說多管閒事。（圖取自freepik）

黃閎新表示，別急著說孩子多管閒事，他其實在練習照顧別人，這些行為背後，藏著一些很棒的特質，只是需要一點點引導，讓孩子學會怎麼拿捏：

熱情主動型：想幫忙的心很強，可以教他觀察時機，有時「等等再幫」或「先問對方要不要」會讓人更舒服。

溫暖細膩型：對別人情緒很敏感，也很有同理心，可以練習怎麼說話比較不讓人有壓力，例如「你需要幫忙嗎？」這類貼心的問候。

原則堅定型：有些孩子對規則特別在意，別人違規就會焦慮。這時候可以和他聊聊：「什麼情境可以彈性？規則和人際的拿捏可以練習。」

黃閎新補充，這些「愛管閒事」的孩子，其實正在學習如何照顧別人、如何參與團體。我們要做的，不是要他們冷淡一點，而是陪他們學會怎麼剛剛好地在意。

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