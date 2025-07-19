健康網》紅姐事件「來都來了」？心理師談男方心態

南京紅姐事件中，有尋芳客隨口說句「來都來了」意外成為流行語，心理師認為類似的心態其實在不少狀況下很常見。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期網友熱議的話題中，「南京紅姐」最具爭議卻也能從各方面討論。紅姐為一名男性，透過喬裝成女性，邀請不少男性到住處，並且發生性行為，並偷偷側錄，直到影片被外流才發現紅姐曾與上千人連結；其中一名尋芳客似乎察覺紅姐是男性，卻說一句「來都來了」仍進行連結，使這句話成為爆紅流行語。諮商心理師以行為經濟學等角度，來推論當事人的內心想法。

張宇傑在臉書粉專「張宇傑諮商心理師」表示，這句「來都來了」的心態，其實比你想像的更複雜、更值得大家理解。

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張宇傑認為，表面看起來是一句「隨便啦」、「都到了不做白不做」但心理學上，它很可能是下面幾種情緒的總和：

1.不甘心成本已經付出：在行為經濟學裡，這叫沉沒成本謬誤。人會因為已經花了時間、金錢、情緒，就不願意放棄，即使知道繼續下去很可能不對勁。「我都來這一趟了，就算怪怪的，也先做再說」

2.怕丟臉，怕被笑：尤其是在匿名或男性群體的壓力下，「離開」會被視為軟弱。所以很多人明知道眼前不合理，還是選擇「留下來」。「總比被朋友笑說『你也太膽小』好一點」。

3. 不想面對「我可能被騙了」的羞恥：承認「我上當了」需要很大的勇氣，說一句「來都來了」，反而比較像是在掩蓋內心的失落與自我保護。

張宇傑強調，「來都來了」不是放鬆，是「焦慮、自尊、群體壓力」的混合體。真正有底氣的人，會說出：「我有權利在任何時候轉身離開」。而不是勉強自己撐到底，只為了讓自己看起來沒那麼「可笑」。張宇傑呼籲，若你陷入類似處境，也想說「來都來了」時，可以停一秒問自己：「我是想繼續，還是只是不敢承認這其實不對勁？」

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