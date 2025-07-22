健康網》高溫恐釀阿茲海默發生風險上升！醫：4類人小心

近年來全球暖化嚴峻，部分針對炎熱對健康影響的研究指出，炎熱恐影響大腦。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季熱浪影響人們的身心甚鉅，想必你也被炎熱的天氣或是毒辣的陽光曬得不想出門，就連在家都很昏沉吧？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，近年不少研究指出，極端高溫帶來的不僅中暑，更影響腦部甚鉅：除了注意力渙散、情緒失控，更可能加劇未來阿茲海默症發生風險。

黃軒在部落格談到，近年來科學研究揭示，極端高溫會干擾大腦的血流、神經傳導與化學物質平衡，讓人注意力渙散、判斷力下降、情緒失控，甚至潛藏著慢性傷害的風險。

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黃軒表示，在炎熱天氣下，大腦是最怕熱的器官之一。研究指出，高溫會影響腦部的血流分佈與神經傳導，導致注意力、記憶力與判斷力下降。特別是當身體無法有效散熱時，核心體溫上升將進一步擾亂中樞神經系統，產生所謂的「熱性譫妄」（heat delirium）與認知混亂。

你有沒有發現，一到夏天或氣溫升高時，好像大家都變得特別煩躁、易怒？科學家真的找到了關聯性。根據美國一項研究，高溫不僅影響神經傳導素的平衡，也會改變腦內多巴胺與血清素濃度，進而提高焦慮與衝動行為的風險。這意味著，當氣溫越高，你不只是身體悶熱、心浮氣躁，連情緒都可能失控，甚至增加犯罪與暴力傾向。

長期高溫環境，對大腦有「慢性傷害」！不只是短暫的頭昏腦脹，長時間暴露於極端高溫，也會對認知功能造成影響。一項針對建築工人與外送員的研究發現，在超過攝氏35度的工作環境下，執行力、反應速度與語言處理能力皆顯著下降。甚至有研究顯示，持續熱暴露可能與「阿茲海默症」的風險上升有關，推測與熱引發的慢性神經發炎與腦部血管損傷有關

黃軒提醒，以下幾類人要特別小心：

●老年人。（腦血流調節能力下降）

●幼童。（體溫調節系統未發展完全）

●有高血壓、糖尿病、心臟病病史者。

●長時間在戶外或密閉空間工作者。

這些族群對熱的耐受性較低，更容易出現神智不清、語無倫次、甚至意識喪失等危險症狀。

如何保護你的大腦不被「燒壞」？黃軒提出下面建議：

1.保持腦袋「涼」快：穿透氣衣物、使用冷毛巾敷頸後與額頭，能幫助大腦散熱。

2.多喝水，少喝酒：酒精會擴張血管、增加脫水風險，反而讓熱更容易傷身。

3.定時進室內避暑：每小時至少找機會進冷氣房休息10–15分鐘。

4.避免高溫時段活動：尤其是上午11點到下午3點，是最危險的熱時段。

5.注意身體異狀：若出現頭痛、暈眩、講話怪怪的情況，立刻降溫就醫！

高溫天氣不只是讓人感到不適，更可能威脅大腦的健康與功能，影響你當下的表現，也可能對未來造成隱患。當身體告訴你「熱到不行」時，或許大腦早已在發出求救信號。

與其等到中暑、昏迷、甚至出現認知障礙，不如從現在開始，學會聰明防護，降低熱對大腦的傷害。

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