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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》營養師揭「紅姐」3伴手禮玄機 顧眼護骨骼

2025/07/19 17:42

高敏敏指出，紅肉西瓜富含維生素A、胡蘿蔔素，有助保護眼睛。（圖取自freepik）

高敏敏指出，紅肉西瓜富含維生素A、胡蘿蔔素，有助保護眼睛。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期中國1名自稱為「紅姐」的男子因其與上千名男子交流互動的驚人數字引發熱議，不僅如此，「男方帶來的伴手禮」更掀起討論話題。營養師高敏敏在臉書粉專指出，3種看似平凡食物，其背後藏有豐富營養與保健效益，紅肉西瓜富含維生素A、胡蘿蔔素，有助保護眼睛；黃肉西瓜含瓜胺酸，可幫助血管放鬆；鮮奶富含蛋白質、鈣，有助於維持肌肉與骨骼健康。

紅肉西瓜

富含維生素A、β-胡蘿蔔素，有助保護眼睛與黏膜健康，讓暗視力更好，也能幫助肌膚保水。

黃肉西瓜

含有瓜胺酸，可在體內轉換成精胺酸，幫助血管放鬆、舒緩疲勞。熱量也比紅肉西瓜略低一些 夏天吃超清爽。

鮮奶

富含蛋白質、鈣、維生素B2，有助於維持肌肉與骨骼健康、也能提升代謝力。

高敏敏補充，這些「伴手禮」看似平凡，其實各有營養玄機，適量攝取啟動代謝力，一天的飲食也能輕鬆達標。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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