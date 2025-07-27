健康網》中醫防中暑3招 補水、穴位、養生茶一次看

中醫表示，想要預防中暑，平時要避熱並適時補充水分及電解質；按摩內關穴、風池穴、足三里；喝預防中暑的中藥茶飲生脈茶；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季高溫、高濕環境下，容易出現中暑現象，澄品中醫醫師顏孟章說明，中暑在中醫屬於「暑邪侵人體」，可分為陽暑與陰暑。想要預防中暑，平時要避熱並適時補充水分及電解質；按摩內關穴、風池穴、足三里；喝預防中暑的中藥茶飲生脈茶。

顏孟章在臉書專頁「澄品中醫」發文說明，陽暑多因為在戶外高溫環境下長時間曝曬，大量流汗，使得津液大量流失，症狀有：身熱、頭痛、頭暈、噁心、食慾不振、口渴、大汗、臉紅、心煩，嚴重時可能昏倒；陰暑則多因為從溫度高的環境轉移到有冷氣、或是喝冷飲，體表本來要透過流汗來將身體的熱氣排除時，卻因為受寒而毛孔緊閉，陽氣宣散受阻，而鬱於體內，症狀有：四肢乏力、頭昏、胸悶、噁心、無汗、腹瀉、食慾不振。

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中醫處理中暑

●中藥：不同的類型的中暑對應治療方式不同。陽暑：清熱生津、補氣降火；陰暑：解表化濕，理氣和中。

●刮痧：陽暑可利用刮痧來除去體內熱氣，陰暑不建議做刮痧。刮痧板，塗上潤膚乳液，刮背部／頸部肌肉豐厚處，或是大椎穴、內關穴、曲池穴、外關穴皆是可選用的穴道

有刮出痧即可散熱，不需刮到過紅或過黑。

●拔罐：在大椎穴及膀胱經上拔罐，去除熱氣。

預防中暑中醫自我保健

●穴位按摩

噁心嘔吐嚴重可選用：內關穴。

頭脹悶痛可選用：風池穴。

食慾差、腹瀉：足三里。

●避熱適時補充水分及電解質。

●夏日中暑推薦茶飲—預防中暑的生脈茶。

煮法：西洋參2錢、麥門冬3錢、五味子1錢、薄荷1錢、烏梅1錢，用1000cc水煮沸後，轉小火再煮15分鐘即可。

顏孟章另外推薦天然消暑之品（皆適量食用）有西瓜、烏梅汁、綠豆薏仁湯，同時提醒，如有中暑症狀建議找中醫師做詳細診斷及治療。

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