自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中醫防中暑3招 補水、穴位、養生茶一次看

2025/07/27 12:23

中醫表示，想要預防中暑，平時要避熱並適時補充水分及電解質；按摩內關穴、風池穴、足三里；喝預防中暑的中藥茶飲生脈茶；情境照。（圖取自freepik）

中醫表示，想要預防中暑，平時要避熱並適時補充水分及電解質；按摩內關穴、風池穴、足三里；喝預防中暑的中藥茶飲生脈茶；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季高溫、高濕環境下，容易出現中暑現象，澄品中醫醫師顏孟章說明，中暑在中醫屬於「暑邪侵人體」，可分為陽暑與陰暑。想要預防中暑，平時要避熱並適時補充水分及電解質；按摩內關穴、風池穴、足三里；喝預防中暑的中藥茶飲生脈茶。

顏孟章在臉書專頁「澄品中醫」發文說明，陽暑多因為在戶外高溫環境下長時間曝曬，大量流汗，使得津液大量流失，症狀有：身熱、頭痛、頭暈、噁心、食慾不振、口渴、大汗、臉紅、心煩，嚴重時可能昏倒；陰暑則多因為從溫度高的環境轉移到有冷氣、或是喝冷飲，體表本來要透過流汗來將身體的熱氣排除時，卻因為受寒而毛孔緊閉，陽氣宣散受阻，而鬱於體內，症狀有：四肢乏力、頭昏、胸悶、噁心、無汗、腹瀉、食慾不振。

中醫處理中暑

●中藥：不同的類型的中暑對應治療方式不同。陽暑：清熱生津、補氣降火；陰暑：解表化濕，理氣和中。

●刮痧：陽暑可利用刮痧來除去體內熱氣，陰暑不建議做刮痧。刮痧板，塗上潤膚乳液，刮背部／頸部肌肉豐厚處，或是大椎穴、內關穴、曲池穴、外關穴皆是可選用的穴道
有刮出痧即可散熱，不需刮到過紅或過黑。

●拔罐：在大椎穴及膀胱經上拔罐，去除熱氣。

預防中暑中醫自我保健

●穴位按摩
噁心嘔吐嚴重可選用：內關穴。

頭脹悶痛可選用：風池穴。

食慾差、腹瀉：足三里。

●避熱適時補充水分及電解質。

●夏日中暑推薦茶飲—預防中暑的生脈茶。

煮法：西洋參2錢、麥門冬3錢、五味子1錢、薄荷1錢、烏梅1錢，用1000cc水煮沸後，轉小火再煮15分鐘即可。

顏孟章另外推薦天然消暑之品（皆適量食用）有西瓜、烏梅汁、綠豆薏仁湯，同時提醒，如有中暑症狀建議找中醫師做詳細診斷及治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中