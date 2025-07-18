一痛20年！加拿大台僑椎間盤突出 回台2天治好

員榮醫院骨科陳建甫主任為旅居加拿大女患者，以「正前開式」置換人工髖關節。（員榮醫療體系提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名加拿大裔台僑，20年來飽受腰部和腿部酸麻痛之苦，加國醫師認定是椎間盤突出，僅能做復健治療及藥物治療。但她日前退休後返台長住，到員榮醫療體系員榮醫院就診，經診斷為髖關節退化性關節炎，醫師以「正前開式」人工關節置換術治療，手術當天即可走路，住院兩天即出院。她沒想到困擾自己20年的痛，在台灣2天內就解決。

該名患者長住加拿大，她說，自己20年來受腰部痠痛困擾，2年多前實在受不了，到當地家醫科就診，經核磁共振檢查，發現輕度椎間盤突出，治療2年沒有起色，加國醫師認為尚不需手術治療，也未轉介至骨科醫治，她繼續忍痛做復健。

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她說，自己退休返台長住一段時間，痠痛復發，到員榮醫院看診。經X光檢查，發現為髖關節嚴重損壞、半脫位，醫師建議採用近年來國際間日漸受到重視的微創「正前開式」人工關節置換術。該名患者已回加拿大，上週特地寄航空信到員榮醫院手術精湛，信中寫到「手術後困擾她20年的腰痛在術後第2天神奇不見了。」

員榮醫療體系骨科主任陳建甫說，正前開式手術因不破壞主要肌群，術後關節穩定性更高，脫臼風險也相對降低，尤其適合活動需求高或希望快速回復日常生活的患者。患者的情況是因髖關節病變導致代償性腰痛，長期髖關節損壞如半脫位，會造成行走或站立姿勢不平衡，這類患者會無意識地改變重心或姿勢來減輕髖部疼痛，長時間下來反而導致下背部肌肉、韌帶與脊椎結構代償性負荷增加，進而出現慢性腰痛。手術後髖關節恢復穩定與對稱，身體力學重新調整，腰部壓力減輕，自然疼痛改善。

該名患者雖是加拿大國籍，但也加入台灣健保，這次手術共花費台幣14萬元。

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