健康網》川普「慢性靜脈功能不全」醫：靜脈壓力表現之一

美國總統川普近日傳出腿部腫脹；白宮則說明川普無健康危害。（資料照；法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白宮宣布，美國總統川普因雙腿腫脹接受調查，診斷結果為慢性靜脈功能不全。外媒報導，現年79歲的川普，接受健康檢查後，發現雙側下肢慢性靜脈功能不全。同時川普在13日觀賞FIFA世界盃足球決賽期間，被發現腳部腫脹。懿安泌尿科診所院長、泌尿科醫師呂謹亨表示，慢性靜脈功能不全、精索靜脈曲張與痔瘡看似無關，實則是身體靜脈壓力，與瓣膜功能失調的不同表現。

據外媒報導，白宮說明，川普小腿輕微腫脹，在醫療部門進行全面檢查，發現為「慢性靜脈功能不全」，這是良性的疾病，常見於70歲以上族群。診斷紀錄提到，「沒有深部靜脈血栓，以及動脈疾病。」其他檢測結果在正常範圍內。

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川普16日與巴林王儲在白宮橢圓形辦公室會面時，被拍到左腳腫脹。（路透）

呂謹亨在粉絲專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」分享一則案例：陳先生，30多歲，是一名工程師，因工作需要需要久站久坐；最近幾個月，站立一段時間後，常常腿部沉重、陰囊悶痛，有時排便時會出血，有輕微的痔瘡。另外，陳先生在婚後一年多了，太太未能懷孕。

檢查後發現下列狀況：

●下肢靜脈超音波：顯示大隱靜脈有瓣膜逆流，屬中度CVI。

●陰囊超音波：左側精索靜脈曲張（3級），靜脈擴張 >3mm，Valsalva時有逆流。

●精液分析：精蟲活動力及數量偏低。

呂謹亨表示，初期採用針對改善靜脈曲張的藥物，及保守治療（抬腿、彈性襪、生活習慣改變），腳腫症狀部分改善但是陰囊依然持續疼痛，於是安排顯微鏡精索靜脈切除術。術後3個月，陰囊疼痛緩解。半年後，精子活動力及數量品質改善，自然懷孕成功。

呂謹亨表示，慢性靜脈功能不全（CVI）、精索靜脈曲張與痔瘡，發生在不同部位，但它們卻共享一個共同病因：靜脈瓣膜功能不全（Venous Valvular Insufficiency）與靜脈壓升高。這些病症皆為靜脈回流障礙的結果，與遺傳體質、姿勢習慣、壓力變化等有密切關聯。靜脈瓣膜的功能失常會導致血液倒流，造成靜脈壓力升高，無論是在腿部、肛門或陰囊，皆可能導致靜脈曲張的形成。

精索靜脈曲張可能是系統性靜脈功能障礙的一部分，尤其在有下肢靜脈曲張與痔瘡病史的男性中更常見。

可能的症狀有：

●精索靜脈曲張​：陰囊腫脹、下墜感、男性不孕​、精子品質下降。

●痔瘡：肛門脹痛、出血、排便疼痛、垂墜感。

●下肢靜脈曲張：腿部腫脹、靜脈曲張、色素沉著 皮膚潰瘍、慢性疼痛、影響行動力。另外呂謹亨提醒，「三者會同時出現。」

另外呂謹亨說明，有研究指出，在有精索靜脈曲張的男性中，痔瘡發生率達45%，遠高於一般族群。研究認為此關聯可能源自系統性靜脈瓣膜缺陷與靜脈壓力異常。

呂謹亨說明，治療原則分為保守治療、藥物治療、手術治療。保守治療包含生活習慣改善：避免久站、久坐、重物搬運，保持規律運動（如快走、游泳）；飲食調整（高纖低脂、改善便秘）；控制體重與血壓；穿戴彈性襪，或支撐性內褲。

精索靜脈曲張，主流且效果最好的，還是顯微鏡精索靜脈曲張切除手術，只要在鼠蹊部用2公分的小傷口，就可以用顯微鏡切除腫脹變形的靜脈，並保留動脈及淋巴管，避免相關併發症。

慢性靜脈功能不全、精索靜脈曲張與痔瘡看似無關，實則是身體靜脈壓力與瓣膜功能失調的「不同表現」。若您同時有多部位的靜脈曲張現象，建議接受整體血管評估，並與泌尿科、大腸直腸科或血管外科醫師討論，制定合適治療策略。

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