健康網》吃對食物睡得好！ 營養師：飲食與兒童睡眠、情緒息息相關

研究指出，常攝取全穀類、深綠蔬菜與莓果等「健康食物」的孩子，入睡困難與情緒困擾相對較少。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子出現入睡困難、情緒不穩時，除了從作息與情緒教育著手，飲食也可能是被忽略的關鍵因素。營養師老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文引用一項美國大型研究，常攝取全穀類、深綠蔬菜與莓果等「健康食物」的孩子，入睡困難與情緒困擾相對較少；反之，愛吃甜點、速食、奶油點心等「不健康食物」的孩子，睡眠品質與心理穩定度明顯較差。

這篇發表於2025年6月份《Sleep Health》的美國大型研究，團隊透過先進的人工智慧解釋工具（SHAP），分析超過1.1萬名9至10歲兒童的數據發現，飲食對睡眠困難的影響程度，甚至高於年齡與家庭背景等基本因素，且其影響具雙向性：孩子若因情緒不穩選擇高糖高油食物，將惡化睡眠，進而進一步加劇情緒問題，形成惡性循環。睡不好、吃不好、心情差，三者形成一個緊密交織的「金三角」循環，彼此影響，也彼此強化。

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老辜指出，若希望改善孩子的睡眠品質與心理健康狀態，日常飲食的內容與模式是非常有效的切入點，可從以下6個生活層面著手：

●多吃健康食物：鼓勵孩子多攝取全穀類、深綠色蔬菜、莓果、豆類等富含纖維與植化素的食物，有助於穩定血糖與腸道菌相，進一步提升睡眠品質與情緒穩定。

●少吃高糖高油食物：速食、甜點、奶油類食品與含糖飲料容易干擾血糖與神經系統，造成注意力不集中與情緒波動，應盡量避免成為日常飲食的主角。

營養師指出，鼓勵孩子多攝取全穀類、深綠色蔬菜、莓果、豆類等富含纖維與植化素的食物，有助於穩定血糖與腸道菌相，進一步提升睡眠品質與情緒穩定。（圖取自freepik）

●建立固定用餐與睡眠時間：穩定的作息是身體維持正常生理節奏的基礎，有助於讓褪黑激素與血糖荷爾蒙穩定分泌，進而改善入睡困難與半夜醒來的狀況。

●晚餐避免高糖高油食物：晚上若攝取過多刺激性食物，會增加腸胃負擔與神經活性，導致難以入睡。建議晚餐以清淡、易消化為主，為睡眠創造良好條件。

●邀請孩子一起備餐：讓孩子參與食材挑選與烹飪過程，不僅提升飲食自主性，也能讓用餐變成一種親子互動與情緒交流的橋樑，減少「吃飯變成壓力」的狀況。

●觀察孩子情緒與食慾變化：情緒與食慾密切相關，是心理變化的指標之一。當孩子突然出現食慾下降、暴飲暴食或挑食現象時，家長應留意是否與壓力、焦慮等因素有關，並及早提供支持與關懷。

老辜補充，這項研究雖然來自美國，確實地域上不相同。但其結果，對台灣小孩也具高度參考價值。畢竟現代孩子面對的壓力、生活節奏與飲食誘惑，全球越來越相似。透過飲食調整，搭配心理支持與良好的生活習慣，打破「吃不好—睡不好—心情差」的惡性循環。一起讓孩子睡得更安穩，笑得更開心，未來走得更穩健。

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